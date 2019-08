Milan | idea Pellegri al posto di Silva | forse in uscita anche Calhanoglu | Kessiè e Laxalt

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il futuro dicon ilsembra essere in pericolo dato che l'allenatore Marco Giampaolo non sembra essere molto convinto del portoghese. Il giocatore stava per trasferirsi a Monaco con un accordo di 30 milioni di euro, ma alla fine è saltato tutto a causa di disaccordi sul modo in cui la somma sarebbe stata pagata. L'ex giocatore del Porto era in panchina per la partita contro il Mster United a Cardiff, ma la sua partenza è apparentemente ancora all'ordine del giorno poiché ilcerca di finanziare il trasferimento di Angel Correa e un grande centrocampista. Il Corriere della Sera (che riporta la parole di Calciomercato.com) riferisce che il Monaco rimane interessato a, ma che i monegaschi vorrebbero includerecome potenziale contropartita. Ovviamenteè noto soprattutto per aver debuttato al Genoa all'età di soli 16 anni, diventando il primo ...

AMinghetti : RT @PBPcalcio: Molte squadre si sono interessate ad Andrea #Conti con l’idea del prestito. Il #Milan valuta, ma dall’entourage dicono che l… - rimaneilmilan : @marcovarini Io non ho proprio detto che hai cambiato idea ora... ma 'QUESTO' Suso fa proprio riferimento, come scr… - willyno03 : @maldiniforever3 Infatti non devono neanche parlare del Milan che non hanno idea delle brutte figure che faranno qu… -