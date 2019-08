Genoa - arriva Saponara : “La scelta migliore per la mia carriera” : Saponara Genoa- Affare ormai pronto ad essere ufficializzato. Saponara è un nuovo giocatore de Genoa. Visite mediche in corso e poi firma sul contratto e ufficialità dell’operazione. Il giocatore giocherà in posizione di trequartista, dando un’impronta decisa alla nuova idea tattica di Andreazzoli. leggi anche: Calciomercato 5 agosto lunedì: Inter, affondo Lukaku, sorpasso alla Juve. […] L'articolo Genoa, arriva Saponara: ...

Genoa - colpo da Champions : sta arrivando Lasse Schone - manca solo la firma : Lasse Schone al Genoa, ormai ci siamo. Sky Sport e Gianluca Di Marzio hanno confermato i rumors delle ultime ore che vedevano il centrocampista dell'Ajax sempre più vicino ai rossoblu. Per il trentatreenne è pronto un contratto biennale sotto la lanterna, con opzione per la terza stagione e vari bonus. Un colpo da Champions League si potrebbe dire, visto che Lasse Schone è stato uno dei protagonisti della sua squadra nelle competizioni ...

Genoa made in Japan - dal calciomercato può arrivare Daichi Kamada : calciomercato Genoa – Il Genoa è sicuramente una delle squadre più attive sul fronte calciomercato, la squadra è reduce da una stagione da brividi con i rossoblu che sono stati a serio rischio retrocessione fino all’ultimo minuto. Adesso il presidente Preziosi ha intenzioni ben più importanti e ha deciso di affidare la panchina ad Andreazzoli, cambierà la filosofia di gioco con la squadra che ha dato una buone impressioni nella ...

Genoa : per Rog giorni decisivi - Badelj e Borja Valero rischiano di essere inarrivabili : Il calciomercato del Genoa ruota attorno al famoso centrocampista di qualità del quale Aurelio Andreazzoli ha disperatamente bisogno. Perchè da quando i rossoblu hanno ceduto Tomas Rincon al Torino, la mediana è diventata più fragile e priva di un condottiero carismatico. Genoa a caccia di un centrocampista completo La figura che sta cercando il Genoa deve inevitabilmente alzare il tasso tecnico della squadra e conoscere il campionato italiano. ...

Genoa : vicinissimo Cassata e scatto per Rog - potrebbe arrivare anche Miskovic : Sta per decollare la trattativa tra il Genoa e il Sassuolo per lo scambio Francesco Cassata-Alessandro Russo. Il centrocampista dei neroverdi dovrebbe svolgere le visite mediche con il grifone già nelle prossime ore, dopodiché raggiungerà i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro in Austria a Neustift. Una trattativa cominciata da alcune settimane e che finalmente adesso potrebbe vedere la luce. Genoa a tutto gas su Marko Rog Un altro nome che ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : arriva Rizzo dall’Inter : Genoa, ufficiale l’acquisto del giovane difensore, classe 2000, Nicholas Rizzo. arriva dall’Inter. Di seguito, il comunicato del club ligure. “Il Genoa Cricket and Football Club ha perfezionato con Fc Internazionale Milano l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del difensore Nicholas Rizzo (Esine, 11-03-2000). Il neo acquisto è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro in cui ha ...

Genoa : è arrivato Pinamonti - i tifosi propongono un 'piano' per la cessione del club : Dalla Grecia all'Italia, le vacanze sono finite per Andrea Pinamonti. Il futuro attaccante del Genoa si appresta a svolgere le visite mediche di rito prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore rossoblu. Il centravanti della Nazionale under, intanto, parla già da vero Grifone: "Sono felice di essere qui al Genoa - ha detto una volta atterrato all'aeroporto di Malpensa a Milano - Qui al Genoa ci sono stati attaccanti molto forti come ...

Genoa a caccia di un altro attaccante - se parte Romulo può arrivare Isla : È un Genoa scatenato in sede di mercato. Dopo la presentazione ufficiale di Aurelio Andreazzoli come nuovo allenatore, il presidente Preziosi e i suoi più stretti collaboratori hanno ripreso a gran ritmo le trattative più calde. C'è il desiderio di consegnare al tecnico una squadra pronta almeno all'ottantacinque-novanta per cento per la partenza del ritiro austriaco a Neustift. "Per me è importantissimo poter lavorare con la squadra in ...

Genoa - Andreazzoli si presenta : 'So dove voglio arrivare - sprigioneremo forze notevoli' : Dopo un corteggiamento cominciato a salvezza acquisita, Aurelio Andreazzoli è diventato insieme a Leonardo Semplici uno dei due candidati a sostituire Cesare Prandelli alla guida del Genoa. I rossoblu poi hanno deciso di puntare sull'ex Empoli, soprattutto in seguito al rinnovo di Semplici con la Spal. E oggi nella sala stampa del Museo del Genoa è cominciata la sua avventura da tecnico del Grifone. Accanto ad Andreazzoli c'è l'amministratore ...

Calciomercato Genoa - Grifone scatenato : dopo Zapata arriva anche Barreca [DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Genoa scatenato. dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. Barreca farà ritorno in Italia dopo soltanto una stagione. Al Monaco, nell’affare che ha portato Meité al Torino e ...

Genoa - arriva l’ufficialità : Andreazzoli nuovo tecnico dei rossoblu : Adesso è arrivata anche l’ufficialità, a sancire un accordo già nell’aria da giorni: Aurelio Andreazzoli è il nuovo tecnico del Genoa. L’ex allenatore dell’Empoli ‘resta’ dunque in Serie A nonostante la retrocessione in cadetteria coi toscani, arrivata al termine di un’ultima parte di campionato ad alti livelli. Di seguito la nota della società rossoblu. Calciomercato Genoa, si attende Andreazzoli: ...

Juventus - altro acquisto per la difesa : arriva Romero dal Genoa (RUMORS) : La Juventus, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Ma come è tipico di una società organizzata come quella bianconera, si pensa anche al futuro e agli investimenti su giovani che potrebbero diventare dei riferimenti nei prossimi anni. Dopo Demiral, acquistato dal Sassuolo per 15 milioni (dovrebbe essere il quinto ...