Accanto alla divisa di Filippo Raciti la figlia depone la tesi | A Tgcom24 | Mi

Meghan Markle compie 38 anni - gli auguri di Harry : "Felice compleanno alla mia fantastica moglie. Grazie di essermi Accanto" : “Felice compleanno alla mia fantastica moglie”, così il principe Harry festeggia i 38 anni della sua Meghan. La duchessa di Sussex, infatti, è nata il 4 agosto e il suo consorte ha voluto dedicarle un pensiero speciale su Instagram, all’account Sussexroyal.L’account social dei Duchi, che in pochi mesi si è guadagnato 9 milioni di follower, ha visto fioccare commenti e auguri da parte dei sudditi. Il ...

Schianto nella notte - Giorgio è morto sul colpo. Viaggiava Accanto alla moglie : Ancora sangue sulla strada. La vittima era un uomo di 57 anni di San Mauro Pascoli, Giorgio Salomoni. La tragedia è avvenuta verso le 20,30 sulla Provinciale 10 Cagnona nel territorio di Savignano in un tratto rettilineo. Qui una Opel Astra, con a bordo due giovani tedeschi (entrambi 21enni) diretti a Gatteo Mare per le vacanze, ha sorpassato a forte velocità (così hanno riferito alcuni testimoni) una fila di auto tra le quali anche quella del ...

Migranti - peschereccio di Sciacca resta più di 12 ore Accanto a barcone : "Non li avremmo lasciati alla deriva" : Dopo il "no" di Malta, l'equipaggio siciliano ha assistito 50 profughi fino all'intervento della guardia costiera italiana. "Li salviamo in nome di mio figlio morto", è stata la promessa dell'armatore

Maltempo - ritrovato il corpo dell’operaio dell’ex Ilva disperso a Taranto : era Accanto alla gru : Il corpo dell'operaio dell'ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto, disperso in seguito al crollo di una gru causato dal Maltempo, è stato ritrovato in mare a sei metri di profondità: l'operaio si trovava accanto alla cabina comandi della gru crollata a causa della tromba d'aria che ha investito la città il 10 luglio.Continua a leggere

Bimba di 2 anni uccisa a Cremona. Accanto alla piccola c'era il padre ferito : Una bambina di due anni è stata trovata uccisa a coltellate in un’abitazione di Cremona. Quando sono intervenuti i carabinieri, Accanto alla piccola c’era il padre, a sua volta ferito da una coltellata. L’ipotesi è che l’uomo, un ivoriano di 27 anni, abbia ucciso la piccola e abbia poi cercato di togliersi la vita. L’uomo è piantonato in ospedale in attesa dei provvedimenti ...