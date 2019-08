“Una signorina” La figlia di Elisabetta Canalis è cresciuta | Skyler Eva è tutta la mamma

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2019) Moglie efelice,si coccolaEva. La piccola, che l’ex velina mora ha avuto da Brian Perri, compirà 4 anni il prossimo novembre. Nei giorni scorsi laha mostrato la piccolaEva impegnata in un’attività del tutto nuova per lei. Per la bimba,sua, è arrivato il momento di tagliare per la prima volta i capelli. Lal’ha portata dal suo parrucchiere di fiducia Niky Epi, a cui si è affidata per un momento tanto importante. Quest’ultimo, oltre a rinnovare il look dell’ex velina, tingendole la chioma con delle sfumature caramello, ha anche preso tra le proprie “grinfie” la bambina. L’ha fatta sedere su una poltrona rialzata e, dopo averle fatto indossare un camice bianco, ha cominciato a tagliare i capelli. Il risultato? Davvero adorabile, oraha un long bob che le arriva alle spalle ...

