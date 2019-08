Fonte : ilpost

(Di domenica 4 agosto 2019) Il giornalista Jorge Ruiz Vazquez è stato ucciso in, nello stato di Veracruz: qualcuno gli ha sparato mentre era in casa sua, nella città di Actopan. Ruiz Vazquez lavorava per il giornale Grafico de Xalapa: tra pochi giorni avrebbe

ilpost : In Messico sono stati uccisi tre giornalisti in una settimana - CarmeloMontana2 : RT @AntonellaNapoli: Sul confine tra #Guatemala e #Messico un flusso continuo di centroamericani sfida la giungla per rincorrere il sogno a… - amelielavrai : RT @AntonellaNapoli: Sul confine tra #Guatemala e #Messico un flusso continuo di centroamericani sfida la giungla per rincorrere il sogno a… -