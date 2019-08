Come e quando vedere le “Lacrime di San Lorenzo” | occhi al cielo per le Perseidi | le

Diabete - cause e sintomi della glicemia alta : Come abbassarla? Quando diventa pericolosa? Cosa fare subito - cosa mangiare e gli errori più comuni : La glicemia alta, o iperglicemia, è un termine medico utilizzato per definire la presenza di elevati livelli di zucchero (glucosio) nel sangue rispetto ai valori normali, compresi tra i 70 e i 100 milligrammi/decilitro dopo 8 ore di digiuno. L’iperglicemia è una condizione comune nelle persone con Diabete e può, occasionalmente, essere presente anche in persone non diabetiche che hanno avuto un ictus o da un attacco cardiaco. Diabete, ...

Carta di credito Apple in Italia : costo - quando esce e Come funziona : Carta di credito Apple in Italia: costo, quando esce e come funziona A marzo Apple ha annunciato il lancio della sua piattaforma di streaming e della propria Carta di credito: fanno parte di un più ampio progetto di diversificazione rispetto ai “tradizionali” ambiti aziendali; il Ceo del colosso di Cupertino ora assicura che la card potrà entrare nei portafogli dei clienti della Mela già ad agosto. Carta di credito: disponibile già ad ...

Bolletta luce e condizionatore : Come risparmiare soldi e quando accenderlo : Bolletta luce e condizionatore: come risparmiare soldi e quando accenderlo D’estate fa caldo e per sopravvivere, soprattutto chi soffre di più le alte temperature, uno strumento che può venire in soccorso è il condizionatore. Tuttavia l’utilizzo di questo apparecchio può influire considerevolmente sulla Bolletta luce. Così, quando apriamo la fatidica busta che non vorremmo mai arrivasse, spesso finiamo per strabuzzare gli occhi e sudare ...

Manovra di Heimlich e ostruzione delle vie aree : Come e quando si fa su adulti e bambini : In caso di ostruzione delle vie aeree che possono portare a soffocamento e morte, è possibile eseguire la Manovra di Heimlich. Vediamo insieme cos'è la Manovra di Heimlich, come capire in quali casi può essere eseguita e come si esegue. Capiamo anche come comportarsi in caso di ostruzione delle vie aeree nei bambini sotto l'anno di vita.Continua a leggere

Luisa Corna : “Quando gira una voce su di te è Come combattere contro un fantasma” : Ospite del programma pomeridiano di Rai1, "Io e Te", condotto da Pierluigi Diaco è stata Luisa Corna. L'artista ha ripercorso a ritroso le tappe della sua carriera televisiva e ha parlato della sua passione per la musica, che continua a coltivare assiduamente. Tra gli argomenti trattati c'è stata anche una diceria diffusa sul suo conto che mise in crisi la sua carriera e per la quale confessa di aver sofferto molto.Continua a leggere

Maradona ritrova il sorriso dopo l’operazione al ginocchio : “sono tornato a camminare Come quando avevo 15 anni” : Maradona muove i suoi primi passi: iniziata la riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio E’ un Maradona felice, quello che oggi ha deciso di aggiornare tutti i suoi fan sui social sulle sue condizioni fisiche. Operato pochi giorni fa al ginocchio destro, il Pibe de Oro ha già iniziato la riabilitazione e a margine di un video dove muove i primi passi ha raccontato: “oggi sono tornato a camminare come quando avevo 15 ...

Le scimmie - Come noi - diventano più amiche tra loro quando guardano Temptation Island insieme : I bonobo e gli scimpanzé che guardano un video insieme stringono legami di amicizia più forte, proprio come accade tra noi esseri umani. Vediamo insieme come i ricercatori siano giunti a questa scoperta e cosa ci dicono i risultati di questo studio sui rapporti sociali tra noi umani, sempre più individualisti.Continua a leggere

Sorteggio Calendario Serie A 2019-2020 : quando si svolge oggi? Programma - orario d’inizio e tv : Come seguirlo in diretta : Oggi lunedì 29 luglio si svolge il Sorteggio dei calendari della Serie A 2019-2020. L’appuntamento è alle ore 18.45 negli studi di Sky dove si svolgerà la consueta cerimonia che aprirà ufficialmente la stagione, oggi si definisce la composizione delle 38 giornate del prossimo campionato che scatterà nel weekend del 24-25 agosto. La Lega ha anche stabilito alcune regole: non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in ...

Potatura bouganville : quando e Come si fa : Potatura bouganville: quando e come si fa. La tecnica giusta per recidere i rami e ottenere fioriture abbondanti, anno dopo anno. (altro…) The post Potatura bouganville: quando e come si fa appeared first on Idee Green.

Reddito di Cittadinanza 2019 : quando e Come chiedere gli incentivi contributivi : Nuovo incentivo contributivo per i datori di lavoro che assumono soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza 2019. Infatti, chi assume con contratto a tempo pieno e indeterminato un beneficiario del RdC ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite dell’importo mensile del beneficio ...

Italia-Spagna - Finale Mondiali pallanuoto 2019 : quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio e tv : Come vedere le partita : Sabato 27 luglio si giocherà Italia-Spagna, Finale dei Mondiali 2019 di pallanuoto maschile. Le due squadre scenderanno in vasca a Gwangju (Corea del Sud) per contendersi il titolo iridato, gli azzurri sono riusciti a sconfiggere l’Ungheria in una semiFinale al cardiopalma mentre gli iberici hanno liquidato la Croazia: ora l’atto conclusivo che mette in palio il trofeo, il Settebello andrà a caccia del quarto sigillo dopo quelli del ...

Uomo di 80 anni non si lava da quando ne aveva 20 - Come vive : Un Uomo di 80 anni non entra in contatto con l’acqua da quando di anni ne aveva 20, dunque è da 60 anni che non si lava. L’Uomo, Amou questo è il suo nome è convinto che l’acqua porti malattie e per questo non la tocca e non la usa per lavarsi. Lui è felice, sta bene e non intende cambiare le sue abitudini. quando era ragazzo e fino a 20 anni è stato costretto dai genitori a lavarsi costantemente ma poi, diventato adulo ha potuto scegliere ...