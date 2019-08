Inter | serve un rinforzo in attacco | nel mirino ci sarebbe Zapata

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) L'è ancora alla ricerca di rinforzi inin questa sessione di calciomercato. L'addio di Keita Balde e l'esclusione di Mauro Icardi hanno creato un buco in quel reparto, anche per il cambio di modulo con il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2 con l'arrivo del nuovo allenatore, Antonio Conte. Si è parlato a lungo nelle scorse settimane delle trattative in corso per Romelu Lukaku e Edin Dzeko, ma l'affare riguardante il centravanti belga si è complicato notevolmente negli ultimi giorni, a causa dell'inserimento della Juventus. Per questo motivo ora i nerazzurri si stanno guardando intorno e, visto che Cavani ha dichiarato di voler restare al Paris Saint Germain, l'alternativa numero uno risponderebbe al nome di DuvansuLa pista che porta a Romelu Lukaku sembra essere sfumata definitivamente per l'. Per questo motivo i nerazzurri stanno sondando una valida ...

