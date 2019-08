Fratelli litigano per il reddito di cittadinanza | un ferito e un arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Luca Sablone I due discutevano quotidianamente: un 43enne è statoper lesioni personali aggravate. Il più grandedalla rottura del vetro Una storia che ha dell'incredibile quella verificatasi ad Acireale, in provincia di Catania, dove duesono arrivati alle mani per una divergenza di vedute sulla gestione dell'importo deldi. Entrambi disoccupati, vivevano nella stessa casa e avevano presentato la domanda: dopo essersi recati in un Patronato e all’Inps per avere delle delucidazioni, l'Istituto Nazionale aveva consegnato loro una sola carta; è stata dunque accreditata la somma totale di 700 euro. Il fatto Ma non è servito: il titolare della card non ha voluto sentire alcuna ragione ed era fermamente convinto che la gestione della carta spettasse solo ed esclusivamente a lui. I continui litigi sono culminati con un episodio di ...

