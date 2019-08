Vimercate | bambina di 10 anni positiva alla cocaina | arrivata in pronto soccorso dopo una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019)a soli dieci. È la storia avvenuta a, in provincia di Monza e Brianza, e raccontata questa mattina dal Quotidiano Nazionale.per la seconda volta inal termine di una crisi di nervi, la piccola è stata subito fatta vedere agli psichiatri e sottoposta alle analisi cliniche che hanno confermato il sospetto dei medici: laha cominciato fumando spinelli, poi è passata alle droghe pesanti. “Segno dei tempi”, ha commentato Antonio Amatulli, il primario che l’ha accolta nel suo reparto. Adrmare i familiari, che secondo quanto riporta QN non hanno storie di droga alle spalle, una serie di comportamenti aggressivi, agitati e violenti della. I problemi, si legge ancora nel quotidiano, erano quelli di tutti i giorni, e, anche se la piccola era spesso sola in casa per via del lavoro dei genitori, la ...

