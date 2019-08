Google Fit è in gran spolvero | ecco un nuovo update con Modalità scura e altre novità

Ma quale abbandonato - Google Fit riceve il tema scuro e si prepara per altre novità : Anche Google Fit riceve finalmente il tema scuro con l'aggiornamento alla versione 2.16. Oltre al nuovo look, il codice contenuto nell'APK dell'app rivela che il team di sviluppa sta lavorando sull'aggiunta manuale del sonno al diario. L'articolo Ma quale abbandonato, Google Fit riceve il tema scuro e si prepara per altre novità proviene da TuttoAndroid.