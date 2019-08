Ruba in casa di un amico e chiede riscatto | denunciata una baby gang

Napoli - scacco alla gang dei furti in casa : bussavano alla porta e Rubavano tutto : Nell?ambito di un?indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ?i carabinieri della stazione di Napoli Chiaia stanno eseguendo...

Brasile - la rapina è come ne La Casa di Carta : vestiti da poliziotti entrano in aeroporto a San Paolo e Rubano 752 chili d’oro in 150 secondi : Le automobili contraffatte così da sembrare veicoli di pattuglia della polizia, le divise da agenti, il lasciapassare all’ingresso dell’aeroporto e l’arrivo nell’hangar dove hanno minacciato gli operai che stavano effettuando il trasbordo e si sono fatti consegnare il carico di 752 chili d’oro in partenza verso New York e Zurigo. Potrebbe sembrare il remake della terza stagione de La Casa di Carta, invece la rapina ...

Luciana Littizzetto - le Rubano nella casa di campagna ma lei la prende con ironia : “Peccato - la camicia brutta è ancora qui” : Furto in casa Littizzetto. È successo nell’abitazione di campagna della mamma della comica Luciana Littizzetto, che ha documentato quanto lasciato dai ladri con una serie di video su Instagram. La conduttrice torinese, però, l’ha presa con ironia: “Peccato, la camicia brutta l’hanno lasciata qui”. L'articolo Luciana Littizzetto, le rubano nella casa di campagna ma lei la prende con ironia: “Peccato, la ...

Parigi - furto in casa di Emanuele Filiberto : Rubato anche l'anello di fidanzamento : Emanuele Filiberto di Savoia è ancora sotto shock per quanto accaduto venerdì scorso: al ritorno da un viaggio in Italia, ha trovato completamente messo a soqquadro l'appartamento Parigino in cui vive con la moglie, l'attrice Clotilde Courau, e le due figlie, Vittoria, di 16 anni, e la tredicenne Luisa di Savoia. Una banda di rapinatori specializzati si è intrufolata nell'abitazione situata nel XV arrondissement e ha fatto incetta di oggetti ...

Scoperto mentre Ruba in casa aggredisce carabinieri con un bastone : fermato clandestino ghanese : Gabriele Laganà Un 32enne ghanese, sorpreso in una casa di Mondragone, si è scagliato contro i militari armato di un bastone di legno. Lo straniero è stato arrestato dopo una violenta colluttazione Prima ha provato a rubare degli oggetti all’interno di una abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta, e poi ha aggredito con un bastone di legno i carabinieri intervenuti per bloccarlo. Il protagonista di questo doppio atto ...

Anziano Ruba un’auto per accompagnare una ballerina a casa : Valentina Dardari Il 78enne avrebbe rubato la macchina per poter dare un passaggio a una giovane ballerina. Già conosciuto alle Forze dell’ordine, il fantasioso vecchietto è stato denunciato Particolare e fantasiosa la scusa trovata da un Anziano napoletano per giustificare il furto di un’auto. “Accompagnavo una ballerina a casa” avrebbe raccontato ai carabinieri che lo hanno fermato per un controllo in via Milano, a Soresina. ...

Vaso di fiori : Torna a casa quadro Rubato dai nazisti : Il "Vaso di fiori" Torna in Italia dopo un’assenza di 75 anni. Il lungo iter del quadro rubato, realizzato nel 1731, si conclude dove era iniziato, nel fiorentino Palazzo Pitti. La Germania ha restituito a Firenze il "Vaso di fiori" dell'olandese Jan Van Huysum, realizzato nel 1731 e trafugato 75 anni fa dalle truppe di occupazione tedesca in fuga vero il Nord Italia. Dopo un importante lavoro diplomatico e di investigazione, il quadro è stato ...

Bottas soffia la pole a Hamilton! Lewis ‘deRubato’ in casa - Leclerc sorride a Silverstone : E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: Hamilton beffato per soli 6 millesimi nella sua Silverstone Che spettacolo sul circuito di Silverstone per le qualifiche del Gp di Gran Bretagna. Davanti alle affollatissime tribune della pista inglese, i piloti hanno regalato un’avvincente battaglia per le migliori posizioni in griglia di partenza. Davanti al suo pubblico Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare la pole ...

Genova - ladri svaligiano casa del sindaco Bucci : Rubati gioielli e Rolex : I malviventi sono riusciti ad aprire la cassaforte e a rubare il contenuto, cioè un orologio Rolex del sindaco e svariati gioielli della moglie.Continua a leggere

Daniel Sturridge - ladri entrano in casa del calciatore e gli Rubano il cane. Lui : “Siete pazzi! Ridatemelo - pagherò qualsiasi cifra” : I ladri si sono introdotti in casa sua nel cuore della notte e hanno portato via il suo cane. Questo il racconto fatto su Instagram dall’ex giocatore del Liverpool Daniel Sturridge. Nel filmato, il calciatore fa vedere la sua casa di Los Angeles: mostra un vetro rotto e poi fa notare che i ladri hanno lasciato perdere tutti gli oggetti di valore per rubare invece il cane. “Siete pazzi! Entrate in casa mia per rubarmi il cane? ...

Casa Sturridge saccheggiata - i ladri Rubano anche il… cane : l’accorato appello dell’ex Liverpool [VIDEO] : Alcuni malviventi si sono introdotti nella Casa di Los Angeles dell’ex attaccante del Liverpool, rubandogli anche il cane Se gli avessero rubato alcuni oggetti di valore sarebbe stato meno doloroso, invece Daniel Sturridge si è visto portare via niente meno che il suo amato cane. La scorsa notte infatti alcuni malviventi si sono introdotti nella sua abitazione di Los Angeles, rubandogli l’animale domestico e lasciando al loro ...

Ladri in casa di Sturridge - Rubato il cane : “Per favore - riportatemelo” : Attualmente in California, l’ex Liverpool Daniel Sturridge è in ansia per il proprio cane, portato via da dei malviventi: “Pagherò qualsiasi somma”.“powered by Goal”Se poco più di un mese fa si laureava campione d’Europa per club, oggi Daniel Sturridge è costretto a vivere uno dei momenti più delicati della propria vita: dei malviventi si sono introdotti in casa sua mentre lui non c’era.Sturridge si trova ...

L'Ong di Casarini "Ruba" migranti alla Libia. E li carica sulla barca a vela : Giuseppe De Lorenzo Mediterranea interviene dopo la segnalazione arrivata da allarm Phone. Salvini: "È in acque libiche, vada a Tunisi" Detto, fatto. Il veliero di Mediterranea Saving Humans "strappa" altri migranti alla Guardia Costiera libica. L'Ong italiana ha appena caricato a bordo 55 persone da un barcone al largo della Libia. I disperati sono dunque accalcati sulla "Alex", la barca "da crociera" da 20 metri che da ieri ...

