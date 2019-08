La polemica su Salvini che definisce zingaraccia una donna rom 

Salvini replica al cronista : I bimbi non si coinvolgono nella polemica politica : Matteo Salvini risponde al cronista di Repubblica che ha montato il caso del figlio del vicepremier sulla moto d'acqua. Solo qualche giorno fa, Repubblica ha montato il caso sul figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia. Immediatamente, la sinistra è partita alla carica, nonostante il vicepremier leghista abbia pregato di non prendersela con i poliziotti, ma è stato un "errore mio da papà, nessuna ...

Il figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia : scoppia la polemica : Che cosa ci fa il figlio sedicenne di Matteo Salvini a bordo di una moto d’acqua della polizia dello Stato, insieme a un poliziotto, nel mare di fronte alla spiaggia di Milano Marittima? È stato il quotidiano Repubblica a pubblicare il video che mostra il «giro turistico». Nonostante il videomaker, durante le riprese, sia stato avvicinato da due uomini che si sono qualificati come poliziotti e che hanno cercato di impedire l’uso della ...

Il figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia : è polemica : Che cosa ci fa il figlio sedicenne di Matteo Salvini a bordo di una moto d’acqua della polizia dello Stato, insieme a un poliziotto, nel mare di fronte alla spiaggia di Milano Marittima? È stato il quotidiano Repubblica a pubblicare il video che mostra il «giro turistico». Nonostante il videomaker, durante le riprese, sia stato avvicinato da due uomini che si sono qualificati come poliziotti e che hanno cercato di impedire l’uso della ...

Il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia : è polemica (VIDEO) : Il figlio di Matteo Salvini è stato ripreso in sella ad una moto d’acqua della polizia di Stato a Milano Marittima, inevitabili le polemiche. La scena viene ripresa da diverse persone sulla spiaggia, ma delle persone qualificatesi come agenti hanno chiesto di non effettuare riprese per questioni di privacy: “È un mezzo della polizia, non ci mettere in difficoltà”. Sul posto anche un giornalista che ha chiesto agli agenti come mai il figlio ...

Il figlio di Salvini si diverte sulle moto d'acqua della Polizia : è polemica : Il figlio di Salvini ha provato in mare una moto d'acqua della Polizia di Stato. Il fatto è avvenuto a Milano Marittima e ha scatenato una polemica che in poco tempo ha fatto il giro del web. Anche il ministro, in quel momento, si trovava sulla spiaggia, mentre un videomaker di Repubblica ha girato le immagini del 13enne. La Questura di Ravenna ha avviato un'indagine per accertare un eventuale utilizzo inappropriato del mezzo di Stato. Il figlio ...

Figlio di Salvini su moto d’acqua della Polizia. Scoppia la polemica politica : La questura di Ravenna ha avviato accertamenti per verificare l'eventuale uso improprio di un mezzo della Polizia, in seguito ad un video di Repubblica che mostra il Figlio del ministro dell'Interno Matteo Salvini salire a bordo di una moto d'acqua della Polizia insieme ad un agente a Milano Marittima e fare un giro in mare

Mahmood/ Il rapporto con il padre e la 'polemica strumentalizzata' con Matteo Salvini : Mahmood in replica al Maurizio Costanzo Show. Stretta di mano con Matteo Salvini: 'lui è milanese come me' e il rapporto con il padre

Italia campione del Mondo - polemica Renzi-Salvini : “Lui tifava Francia” [FOTO] : E’ polemica tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Un’intervista del leader della Lega al Corriere della Sera ha scatenato la reazione del senatore del Pd che ha voluto rispondere con un tweet alle dichiarazioni fatte da Salvini. “Per me il Tricolore associato a qualunque cosa, dal calcio al nuoto, da Napolitano agli spaghetti, resterà sempre un simbolo di oppressione. Nel calcio il mio tifo si ferma al Milan”, queste ...

Tensione Viminale-Difesa : la polemica sterile di Salvini : Intorno all'1:30 di notte i migranti a bordo del veliero Alex sono sbarcati nel porto di Lampedusa. Poco prima dell'1 di notte la Guardia di Finanza ha notificato al capitano Tommaso Stella, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il sequestro della barca a vela. Così si è conclusa per il momento la vicenda del veliero della Mediterranea saving humans, al quale il Viminale aveva intimato di dirigersi verso Malta sulla base ...

Migranti - polemica tra Francia e Salvini : 9.25 L'Italia "non è un Paese indegno", ma il comportamento del ministro dell'Interno Salvini sulla questione Migranti "non è accettabile". Lo afferma in un' intervista la portavoce del governo francese Ndiyaye. Sull'accoglienza dei Migranti l'Italia "non è stata all'altezza", aggiunge. Pronta la replica di Salvini: "Il mio comportamento sull'immigrazione è inaccettabile? Il governo francese la smetta d'insultare e apra i suoi porti. Gli ...

Maturità - polemica su Montanari - Salvini : 'Lasci e chieda scusa all'Italia' : E' polemica su Tomaso Montanari, uno degli autori selezionati per la prima prova dell'esame di Maturità. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi, si è scagliato contro il famoso storico dell'arte fiorentino: 'Ha infangato il nome del regista Franco Zeffirelli e di Oriana Fallaci". Il saggista, su il Fatto Quotidiano ha replicato al leader leghista: "Dovrebbe pensare ad altre cose'. E, dopo avergli ricordato che la Costituzione sancisce ...

Papa Francesco incontra Landini - ma non Salvini. La polemica di Libero : Il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, bacchetta Papa Francesco reo di aver ricevuto il segretario della Cgil Maurizio Landini, ma non il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.Libero scrive:Pare che Matteo Salvini non lo voglia ricevere. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgilguidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della ...

Stop a striscione Uil contro Salvini e Di Maio - polemica a Roma : Una maxi vignetta con protagonisti i due vicepremier: Luigi di Maio e Matteo Salvini. Per la Uil solo uno striscione «molto simpatico», ideato per colorare la manifestazione unitaria sul...

Stop a striscione su Di Maio e Salvini - è polemica : Uno striscione di 108 metri quadrati resta arrotolato nel gazebo della Uil a Piazza del Popolo per l'intervento della Digos durante la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per il rinnovo dei contratti della P.a. L'enorme manifesto raffigura i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con una scritta che campeggia sopra le loro teste: "Mettersi contro il sindacato porta sfiga". "Matte', dicono che mettese contro il sindacato porta ...