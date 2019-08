Iran | gli Usa annunciano sanzioni contro il ministro degli Esteri Javad Zarif Lui | “Non

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif : Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. Lo ha fatto sapere il dipartimento del Tesoro, spiegando che le sanzioni vietano a Zarif di viaggiare o effettuare transazioni economiche verso o attraverso gli Stati

Usa - scattano nuove sanzioni contro il ministro degli esteri Iraniano Zarif : Congelati tutti gli asset che Zarif ha negli Stati Uniti e divieto di ingresso nei confini statunitensi. Il capo della diplomazia iraniana potrebbe incontrare anche inediti ostacoli a spostamenti fuori dal proprio Paese

Iran - condannato a morte ex sindaco Teheran che confessò in tv di aver ucciso la moglie : L’ex sindaco di Teheran ed ex ministro Iraniano, Mohammad Ali Najafi, è stato condannato a morte in primo grado per l’omicidio, a fine maggio, della moglie, l’attrice Mitra Ostad. Assassinio che lo stesso Najafi aveva poi confessato in diretta tv adducendo problemi familiari: “Litigavo spesso con mia moglie, volevo divorziare ma lei non era d’accordo, poi oggi mi è partito accidentalmente un colpo dalla pistola e l’ho uccisa”, ...

Iran : “Abbiamo offerto agli Usa maggiori controlli in cambio di stop a sanzioni. Ma loro non vogliono un accordo” : Teheran ha teso una mano agli Stati Uniti per cercare di recuperare l’accordo sul nucleare tra Iran e 5+1 (Jcpoa), ma da Washington è arrivato un ‘no’. Almeno a quanto ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano, Abbas Mousavi, che ha poi accusato gli Usa di “non volere il dialogo” con la Repubblica Islamica. La rivelazione arriva quasi al termine di una giornata schizofrenica per il portavoce che ...

Dolunay spoiler 31 luglio-1 agosto : Manami prova a fare da paciera tra Ferit e la PIran : Proseguono le avventure dei protagonisti della soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45. Gli spoiler della puntata numero 38 che verrà trasmessa mercoledì 31 luglio riportano che arriverà il giorno della partenza di Nazli e Asuman. Le due sorelle, infatti, saranno sempre più convinte che sia il caso di tornare ad Antiochia per lasciarsi alle spalle tutti i problemi sorti nell'ultimo ...

Bitter Sweet - spoiler 30 luglio : l'Aslan apprende il tradimento delle sorelle PIran : Torna l'appuntamento dedicato con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv con protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman che da oltre un mese sta riscuotendo ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Gli spoiler della nuova puntata in onda martedì 30 luglio su Canale 5, rivelano che Ferit Aslan farà una brutta scoperta. Lo zio di Bulut, infatti, scoprirà che Nazli Piran lo ha tradito per proteggere sua sorella Asuman. Bitter Sweet: ...

Volley - Mondiali Under 21 : l’Italia si arrende contro l’Iran - tie-break letale in finale. Argento per gli azzurri : La maledizione della Finale dei Mondiali Under 21 di Volley maschile si è abbattuta ancora una volta contro l’Italia. La nostra Nazionale inseguiva il primo titolo iridato della sua storia dopo aver perso ben tre atti conclusivi (1985, 1991, 1993) e sperava di sfatare il tabù ma anche a Manam (Bahrain) non c’è stato nulla da fare. L’Iran si è imposto per 3-2 (17-25; 25-17; 25-23; 22-25; 15-12) al termine di una partita molto ...

L’Iran ha liberato 9 dei 12 membri dell’equipaggio della nave MT Riah arrestati il 13 luglio nello stretto di Hormuz : L’Iran ha liberato nove dei dodici membri dell’equipaggio della nave MT Riah, battente bandiera di Panama, che erano stati arrestati lo scorso 13 luglio a sud dell’isola di Larak, nello stretto di Hormuz, che divide il Golfo Persico dal Golfo

Dolunay - trame 29-30 luglio : Ferit chiede alla PIran di ballare con lui : Proseguono le avventure dei protagonisti dell'amata soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45. Le anticipazioni della puntata numero 36 che verrà trasmessa il 29 luglio, riportano che ancora una volta gran parte della narrazione ruoterà intorno a Nazli (Ozge Gurel). La giovane, infatti, sarà al settimo cielo per l'apertura del suo ristorante, e intanto si avvicinerà il giorno in cui ...

Bitter Sweet - spoiler del 26 luglio : apre il ristorante della PIran e di Manami : Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti il prossimo episodio di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che andrà in onda venerdì 26 luglio nel consueto orario delle 14,45 su canale 5. Deniz, venuto a conoscenza del segreto di Asuman e Nazli dalla ex fidanzata Alya, ha deciso di non dire nulla a Ferit, in modo da proteggere la giovane cuoca, la quale nel frattempo sta organizzando insieme a Manami l’inaugurazione del nuovo locale. Aria ...

Cina punita dagli Usa per acquisti di petrolio dall’Iran (ma i big si salvano) : Che Pechino continui a ricevere petrolio dall’Iran non è un segreto. Ma per la prima volta gli Stati Uniti hanno reagito, imponendo sanzioni contro una società cinese, rea di...

Spoiler Dolunay del 25 luglio : la PIran impegnata nei preparativi del ristorante : Le anticipazioni dell'appuntamento della soap opera "Bitter sweet-ingredienti d'amore" in onda sul piccolo schermo giovedì 25 luglio alle ore 14:45 svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Demet. La signora Onder comincia ad essere stanca del consorte La donna si dirà stanca del comportamento assunto da Hakan che proseguirà nel compiere dei loschi affari e vorrà mettere degli ostacoli nella vita del dottor Aslan. L'uomo ...

Dolunay - trame al 2 agosto : l'Aslan non perdona la PIran - Hakan furioso con la moglie : Sono in numerosi coloro che seguono le avventure del nuovo sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 l’ultima settimana di luglio 2019, dicono che il rapporto tra Ferit Aslan e Nazli Piran entrerà in crisi a causa della gelosia di Deniz. Il ricco imprenditore non appena verrà a conoscenza tramite il musicista che la cuoca sapeva che sua sorella Asuman è colei che ha ...

Iran - spunta audio tra Teheran e petroliera britannica. “Vogliamo fare ispezione - obbedite e sarete salvi”. Royal Navy : “È illegale” : Una richiesta d’ispezione per “ragioni di sicurezza” respinta dall’equipaggio della Stena Impero. È questo il motivo dell’intervento delle forze di sicurezza Iraniane che venerdì hanno sequestrato la petroliera britannica nelle acque dello Stretto di Hormuz, secondo una registrazione delle comunicazioni radio pubblicata dalla Bbc. Nello scambio di messaggi si sentono gli Iraniani che affermano di voler ispezionare ...