Genova | cade dal tetto dopo un selfie estremo e resta infilzato | grave un sedicenne

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il giovane era a una festa a casa di amici quando ha deciso di arrampicarsi su un capanno per farsi una foto. Ora è ricoverato all'ospedale San Martino

hardstyle_hc : Genova, per un selfie 16enne cade da un capanno e resta infilzato sulla cancellata - - EmanueleAnsel : Il Secolo XIX: Si arrampica sul capanno per farsi un selfie e cade, 15enne infilzato in una cancellata.… - notizieit : Genova, #selfie sopra un capanno: cade e resta infilzato in un cancello -