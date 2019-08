Bagarre in aula Camera su Moscopoli | ma Lega attacca Pd su Gozi

Bagarre in aula alla Camera sul caso Moscopoli - la Lega svergogna il Pd : "Parliamo di Gozi in Francia" : Ancora una volta l' aula della Camera si infiamma sulla vicenda Moscopoli . Il Partito Democratico con Emanuele Fiano ha chiesto che l' aula votasse sulla modifica del calendario che ha fissato il 12 settembre l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini pres

Mozione di sfiducia a Salvini - Bagarre in Aula tra Lega e Pd : “Venduti - venduti”. “Onestà - onestà” : Lite in Aula alla Camera tra Pd e Lega sulla Mozione di sfiducia al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e sul tema dei presunti finanziamenti russi al partito di via Bellerio. Con un botta e risposta tra i capigruppo dei due partiti, Graziano Delrio e Riccardo Molinari. E il presidente di turno, Ettore Rosato, che si fa sentire per riportare all’ordine i due schieramenti. Lo scontro nasce dalla richiesta della maggioranza di inserire ...