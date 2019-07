Il Pil segna il passo | crescita zero nel II trimestre 2019

Mondiale Motocross Junior - la pista di Pietramurata pronta a ospitare la rassegna iridata : 21 i Piloti azzurri al via : Tutto pronto a Pietramurata per ospitare una delle gare più emozionanti del panorama motociclistico giovanile La pista di Pietramurata (TN) è pronta ad ospitare una delle gare più emozionanti dell’anno, a livello giovanile e non solo: domenica 14 luglio andrà in scena il Mondiale Motocross Junior, competizione a squadre nazionali riservata ai piloti Under 17 delle classi 125, 85 e 65 cc. Saranno ben 234 i piloti al via. Lo staff tecnico ...

“Le nostre imperfezioni ci rendono speciali” - Lewis Hamilton si mette a nudo : l’insegnamento del Pilota è da applausi : Lewis Hamilton maestro di vita: la lezione del pilota britannico della Mercedes è da applausi Il weekend di gara dell’Austria non è stato dei migliori per Lewis Hamilton: dopo un inizio di stagione dominante da parte della Mercedes, che ha permesso al britannico di portarsi in vetta alla classifica piloti con un buon vantaggio sui suoi rivali, è arrivato il primo momento no. Nonostante la delusione per la gara non da protagonista, ...

Formula 1 – Giornata all’insegna del divertimento per la famiglia Fittipaldi : l’ex Pilota a Gardaland [GALLERY] : Fittipaldi ha trascorso una divertente Giornata con la famiglia a Gardaland l’ex pilota brasiliano Emerson Fittipaldi, due volte campione del mondo di F1, si è concesso una Giornata di svago e divertimento a Gardaland insieme alla moglie Rossana e ai due figli, Emerson Jr (12) e Vittoria (8). La famiglia non ha perso occasione per apprezzare le diverse attrazioni del Parco – dalle più rinfrescanti come Jungle Rapids e Colorado ...