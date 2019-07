Stallone | De Palma | Avati L' estate al cinema è a colori

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Maurizio Acerbi Una volta a giugno gli schermi si spegnevano. Adesso sono pieni di kolossal e film d'autore Agli spettatori italiani non sembra vero. Abituati come sono stati, a doversi sorbire, durante i mesi estivi, per la maggior parte delle settimane, avanzi di cassetto o presunti «blockbuster», chissà cosa è parso loro, in questi fine settimana, nel trovare titoli appetibili, di solito programmati nelle altre stagioni. Situazione classica, per dire, se vivete negli Usa, ma non se dimorate dalle parti nostre. Per dire, già il 26 giugno è uscito Toy Story 4, ultimo capitolo, bellissimo, della saga Disney, che, di fatto, ha ottenuto incassi importanti a dimostrazione dell'apprezzamento del pubblico. Quella successiva, l'asso calato è stato Annabelle 3, l'horror raffinato, da spettatore «adulto», così come bene è andato anche l'ennesimo capitolo delle fughe dalle prigioni ...