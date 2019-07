PES 2020 | ecco la demo per PC | XBox One e PS4

FIFA 20 risponde a PES 2020 - tutte le novità del simulatore di Electronic Arts : Sarà un mese di settembre come sempre caldo per i calciofili di tutto il mondo grazie al rinnovato duello tra FIFA 20 e PES 2020, i due simulatori calcistici che come di consueto si daranno battaglia per provare a fare propria la supremazia in ambito videoludico. Mancano ancora diverse settimane prima che effettivamente si possa scendere in campo (sebbene nella giornata di oggi sia proprio PES 2020 a fare il primo passo sul terreno di gioco, ...

La demo di eFootball PES 2020 è disponibile per PS4 - Xbox One e PC : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che la demo di eFootball PES 2020 sarà disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One, e PC STEAM. Sono stati, inoltre, svelati i calciatori che appariranno nella copertina della Standard Edition: Lionel Messi, Serge Gnabry, Miralem Pjanić e Scott McTominay.La demo permetterà, per la prima volta, di poter giocare con le nuove squadre partner di KONAMI: Juventus FC - che avrà nomi, stemma e ...

Demo di PES 2020 disponibile su PS4 - Xbox One e PC : il link per scaricarla gratis : Che una Demo di PES 2020 sarebbe arrivata a stuzzicare i palati di tutti gli appassionati di calcio virtuale non era certo un segreto. Già da tempo, il publisher Konami aveva annunciato la pubblicazione di una versione di prova per la sua prossima simulazione calcistica, evoluzione della longeva saga di Pro Evolution Soccer. Una promessa assolutamente mantenuta dalla compagnia nipponica, che nelle ultime ore ha infatti messo a disposizione ...

eFootball PES 2020 : Data di uscita - Squadre - Modalità e Piattaforme della DEMO : Konami è lieta di annunciare che la DEMO di eFootball PES 2020, la versione dimostrativa del noto simulatore calcistico può scaricata gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One a partire da oggi. eFootball PES 2020: Annunciata la DEMO Come ogni anno abbiamo la possibilità di provare in Anteprima la DEMO del celebre gioco di calcio firmato Konami. Nella DEMO di eFootball PES 2020 sono presenti 14 Squadre tra cui Arsenal, ...

Dopo la Juventus eFootball PES 2020 mette a segno una nuova esclusiva : La sfida tra FIFA 20 e eFootball PES 2020 è già entrata nel vivo. Nonostante le nuove incarnazioni delle due popolari serie calcistiche di Electronic Arts e Konami vedranno la luce sul mercato solo a settembre - rispettivamente il 10 e il 27 del mese -, la rete è già invasa da notizie di ogni genere. Così come da confronti che mettono in risalto i punti di forza e di debolezza dei due videogame per PC e console di ultima generazione. Non solo, ...

PES 2020 : stretti nuovi accordi in Brasile - altro duro colpo per FIFA 20 : PES 2020 sembra del tutto agguerrita in questa nuova annuale iterazione videoludica calcistica, infatti come possiamo vedere sputano fuori ulteriori accordi di esclusività stretti in Brasile.Sia la massima serie brasiliana, che la seconda divisione, per questa stagione saranno ad appannaggio esclusivo di Konami, ulteriore colpo basso per il gioco EA.Ulteriori indizi suggeriscono che anche la squadra nazionale de Brasile potrebbe essere esclusiva ...

Juventus in PES 2020 e Piemonte Calcio in FIFA 20? Adam Bhatti parla della questione esclusive : L'annuncio dell'accordo in esclusiva tra eFOOTBALL PES 2020 e la Juventus e il fatto che in FIFA 20 la squadra più tifata in Italia si chiamerà Piemonte Calcio sta inevitabilmente facendo discutere ponendo molta enfasi sulla questione contenuti esclusivi, una battaglia che i due titoli calcistici combattono da diversi anni ma che in questi giorni ha attirato l'attenzione di moltissimi appassionati.Sulla questione è intervenuto anche Adam Bhatti, ...

Fifa 20 : clamoroso! Juventus in esclusiva su PES 2020! Si chiamerà Piemonte Calcio : La voce circolava già da tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità! La Juventus, scaduto il contratto di partnership con EA Sports ha deciso di accettare la proposta di Konami ed ha venduto IN esclusiva i diritti alla software house giappponese! Ciò significa che PES 2020 sarà l’unico gioco che potrà contare sul nome, lo stemma, […] L'articolo Fifa 20: clamoroso! Juventus in esclusiva su Pes 2020! Si chiamerà Piemonte Calcio ...

eFootball PES 2020 : primo video gameplay con la Juventus e le PES Legends : Il 10 settembre, PES 2020 sarà pronto per incantare tutti i fan del calcio virtuale. E lo farà, sia in edizione fisica che digitale, su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per un titolo che come accade ormai ogni anno dovrà scontrarsi a muso duro con l'evoluzione del franchise FIFA, che porta la firma degli sviluppatori di EA Sports e del publisher Electronic Arts. Due colossi del pallone poligonale che metteranno in campo diverse e interessanti ...

La Juve sceglie eFooball PES 2020 - editoriale : Con una mossa a sorpresa Juventus e Konami hanno annunciato ieri di aver stretto un accordo di esclusiva. Questo vuol dire che dalla prossima stagione il logo, le magliette e lo stadio dei campioni d'Italia saranno presenti solo in eFootball PES 2020. EA Sports FIFA 20, l'acerrimo rivale della simulazione giapponese, dovrà accontentarsi della rosa ufficiale. Questo vuol dire che Ronaldo e compagni saranno presenti anche nel nuovo capitolo del ...