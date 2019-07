Vicebrigadiere ucciso | avvocato Caiazza | ' L' interrogatorio potrebbe essere nullo'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Alla già difficile e dolorosa vicenda che ha portato alla morte delMario Cerciello Rega, di 35 anni, di cui si sono svolti oggi i funerali solenni, accoltellato nella notte fra giovedì 25 e venerdì 26 luglio a Roma nel quartiere Prati durante un'operazione in borghese, e al fermo di due cittadini statunitensi, Gabriel Christian Natale-Hjorth e Finnegan Lee Elder, di 18 e 19 anni, si è aggiunto un nuovo capitolo che rischia di far diventare il caso un intrico politico e diplomatico tra Italia e Usa. Ha suscitato scandalo internazionale la foto di uno dei due fermati con l'accusa di omicidio aggravato e tentata estorsione, si tratta di Gabriel Christian Natale-Hjorth, con gli occhi bendati, mentre è seduto a testa china in una stanza della caserma dei carabinieri, le mani dietro la schiena fermate dalle manette. Oltre alle conseguenze disciplinari per il militare che lo ha ...

