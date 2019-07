Tromba d’aria a Fiumicino | muore una donna in auto A Roma metro e case allagate

Tromba d’aria a Fiumicino - muore 27enne : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – Una ragazza di 27 anni ha perso la vita nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una Tromba d’aria. La vittima è Noemi Magni, figlia di Franco Magni, conosciutissimo in zona per essere il proprietario del CoCo Bongo Beach. La ragazza era uscita per comprare le sigarette quando è stata investita dal forte vento mentre si trovava a bordo della sua auto in via Coccia di Morto, adiacente ...

Era uscita per comprare le sigarette - è stata travolta e uccisa dalla Tromba d’aria : “Si chiamava Noemi Magni, è la figlia dei proprietari del Coco Bongo Beach di Focene… Poveri genitori, lei ha cercato di ripararsi, aveva capito il pericolo, sotto al distributore di benzina e lì ha trovato la fine del mondo, ha spazzato via anche quello… Riposa piccola… Un abbraccio ai genitori…” E’ lo struggente messaggio sui social che ricorda la vittima di questa assurda nottata. Noemi Magni era uscita per comprare le sigarette quando è ...

Corsica - grossa Tromba d’aria al largo del porto di Bastia : allerta meteo sull’isola francese : Una grossa tromba d’aria si è formata al largo del porto di Bastia, in Corsica, ed è stata ripresa da turisti e abitanti. Sull’isola francese, intanto, è stata dichiarata l’allerta meteo a causa del maltempo in arrivo dal Golfo di Genova. Video Facebook/Stéphane Pileri/Sabrina Mugnos Napoli, all’improvviso la tromba d’aria sulla spiaggia di Varcaturo: panico tra i bagnanti. Il video della ...

Tromba d’aria nel napoletano : panico tra i bagnanti - alcuni sono rimasti feriti [VIDEO] : A Varcaturo, sul litorale flegreo, nel napoletano, nel pomeriggio di oggi una Tromba d’aria ha creato il panico tra i bagnanti. Il vortice, largo circa 8 metri, si è formato a riva all’altezza di uno stabilimento balneare, il Lido Gallo, e ha strappato e fatto vorticare sedie, ombrelloni, lettini, teloni, gazebo e diverse strutture mobili. In molti si sono riparati nel ristorante-bar dello stabilimento. Sul posto sono intervenute ...