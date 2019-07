La Gregoretti attende l' ok allo sbarco

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Chiara Giannini Nave davanti a Catania: scende una donna incinta, marito e figli È ferma di fronte al porto di Catania, in attesa che la situazione possa sbloccarsi: la navedella Guardia costiera italiana, con a bordo 135 migranti, non è ancora autorizzata all'approdo. In serata è stata fatta scendere una donna incinta all'ottavo mese, il marito e i figli. Per gli altri il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è stato categorico: «Non si scende». Non, almeno, finché non ci sarà la disponibilità da parte dell'Europa ad accoglierli. La Commissione europea, dopo la richiesta del vicepremier italiano, ha fatto sapere di aver contattato gli altri Stati, ma al momento nessuna pare aver risposto. Gli uomini delle Capitanerie stanno dando l'assistenza necessaria ai 50 migranti recuperati il 25 luglio dal peschereccio «Accursio Giarratano» e agli altri (in tutto erano ...

