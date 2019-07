Il militare? Credevo fosse un pusher Così Lee tenta di difendersi

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Giovanna Stella Elder Finnegan Lee fa scena muta davanti al giudice e non conferma di non aver riconosciuto i due carabinieri la notte dell'omicidio L'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega nella notte fra il 25 e il 26 luglio ha sconvolto l'opinione pubblica anche se qualcosa sembra non tornare. Diverse piste sono aperte e i due indagati per omicidio, Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth, si rimpallano le colpe. La ricostruzione è più o meno la stessa, ma su alcuni dettagli si perdono. Ad esempio sull'arma: come faceva Gabriel a non sapere di quel coltello? Intanto, Elder Finnegan Lee ha confessato di aver colpito con otto coltellate mortali il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ma si giustifica dicendo di non averlo riconosciuto come un uomo appartente all'Arma. "Non ho mai visto unin borghese,ro due spacciatori. Io non ...

