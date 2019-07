Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2019) “Siamogiusta”. Questo il pensiero deldel, Alessio, al termine del ritiro in Trentino, chiuso ieri sera. Causa maltempo, non si è disputata l’amichevole con il Benevento, prevista ieri a Moena, ma è stata l’occasione per misterper fare un bilancio di questi giorni trascorsi in Val di Sole. “Ci è dispiaciuto non disputare l’amichevole in programma, sarebbe stato un test interessante per noi, era una gara in cui eravamo pronti a metterci alla prova, ma le condizioni climatiche ce lo hanno impedito – spiega l’allenatore dei lagunari -. Vi saranno altre occasioni, come l’amichevole in programma con l’Empoli sabato prossimo a Vigasio. La società ha lavorato molto e bene in queste settimane, apportando quantità e qualità alla rosa e devo dire che ho notato grande disponibilità da ...

CalcioWeb : #Venezia, il tecnico #Dionisi è soddisfatto: 'Siamo sulla strada giusta' - LuceverdeRadio : ??[AGG]#treni Linea Venezia – Trieste: circolazione riattivata tra Portogruaro-Caorle e San Stino di Livenza dopo pr… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Venezia – Trieste: circolazione riattivata fra Portogruaro-Caorle e San Stino… -