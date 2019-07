Tragedia nel Leccese | 2 donne morte folgorate mentre annaffiavano le piante in giardino

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo nella discoteca durante la festa della pallanuoto : Due morti sudcoreani e nove atleti feriti, nessuno grave: "Ballavamo ed è crollato il pavimento". Soppalco abusivo

Tragedia nel mondo della boxe : pugile muore a 28 anni a causa delle ferite rimediate in un incontro : Tragedia nel mondo della boxe: muore a 28 anni il pugile russo Maxim Dadashev Il mondo della boxe piange la scomparsa di Maxim Dadashev: il pugile russo, 28enne, si è spento oggi a causa delle ferite rimediate nel suo ultimo incontro, di venerdì scorso, contro Subriel Matias, per i superleggeri Ibf nel Maryland. E’ stato l’allenatore di Dadashev a chiedere di interrompere il match, all’undicesima ripresa: il pugile russo ...

Le notizie del giorno – Tragedia nel mondo del calcio - lo show di Cellino - la nuova maglia della Sampdoria : Tragedia NEL mondo DEL calcio – Una nuova Tragedia sconvolge il mondo del calcio. Un terribile lutto ha colpito Paolo Codognola, ex portiere del Chievo, la figlia 17enne è infatti morta in Grecia, dove stava trascorrendo una vacanza insieme alla madre, come riporta l’Arena è stata stroncata da una malattia fulminante, fatale probabilmente uno choc anafilattico provocato (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) LO show DI Cellino – ...

Tragedia nel mondo del calcio - figlia 17enne di ex portiere muore in vacanza in Grecia [NOME e DETTAGLI] : Una nuova Tragedia sconvolge il mondo del calcio. Un terribile lutto ha colpito Paolo Codognola, ex portiere del Chievo, la figlia 17enne è infatti morta in Grecia, dove stava trascorrendo una vacanza insieme alla madre, come riporta l’Arena è stata stroncata da una malattia fulminante, fatale probabilmente uno choc anafilattico provocato dalla puntura di un insetto o la meningite: dopo tre giorni di sofferenza la giovane è morta in ...

Ex Ilva - nuovo incidente senza feriti nello stabilimento di Taranto. Usb : "Sfiorata un'altra Tragedia - ora basta" : Il sindacato denuncia: "il carroponte 5 ha perso pinza e bozzello che sono precipitati al suolo: solo per un caso non ci sono feriti"

Weekend di Tragedia sulle strade italiane. Dieci giovani vittime nel giro di poche ore : Week-end drammatico sulle strade italiane. Dieci vittime di giovane età, oltre ai feriti (fra cui due gravi), hanno perso la vita in incidenti stradali nella notte fra sabato e domenica.Cinque sono i ragazzi che hanno perso la vita a Jesolo, in provincia di Venezia. Tre ragazzi e una ragazza tra i 22 e 23 anni sono morti e una giovane è rimasta ferita dopo che la loro auto è finita nel canale dopo che il conducente ha perso ...

Trapani : Tragedia nella notte - due fratellini morti in un incidente stradale : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...

Tragedia nel Ragusano : Suv piomba sui bambini Uno muore - l'altro grave : Angelo Scarano Un Suv è piombato su due bimbi di 11 e 12 anni mentre si trovavano sull'uscio di casa. La folle corsa dell'auto ha tranciato gli arti inferiori dei bambini Una Tragedia in piena estate. Due bambini di 11 e 12 anni sono stati letteralmente travolti da un Suv in una stradina di Vittoria, nel Ragusano. I due bambini si trovavano seduti sull'uscio di casa quando ad un tratto un'auto scura a folle velocità è piomabata su di ...

Dopo la Tragedia sfiorata a Venezia il sindaco attacca Toninelli : "Responsabile chi non ha deciso" : All’indomani dell’incidente sfiorato a Venezia, dove una nave da crociera ha rischiato di scontrarsi con uno yacht, il sindaco della città attaccato Toninelli: “La responsabilità maggiore di quanto è accaduto ieri e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi mesi: il riferimento è al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che ha ...

Tragedia a Capodimonte : perde la vita un ragazzo di 17 anni dopo un tuffo nel lago : Tragedia a Capodimonte, dove nel pomeriggio di martedì un ragazzo di soli diciassettenne anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel lago di Bolsena in compagnia di alcuni amici. La gita al lago e la Tragedia Si chiamava Joshua e non aveva ancora raggiunto la maggiore età: nella giornata di martedì il diciassettenne di origini nigeriane si era recato con alcuni amici in località Scoglione per trascorrere qualche ora all'insegna del relax e ...

Tigri uccidono domatore! Tragedia durante le prove nel circo Orfei a Bari : È accaduto intorno alle 20. L'addestratore si chiamava Ettore Weber e aveva 61 anni. Orrenda fine per un domatore di grandi felini del circo Orfei, che da alcuni giorni stava effettuando spettacoli a Triggiano, nel Barese. È stato aggredito e ucciso da 4 Tigri durante le prove. L'uomo le stava addestrando quando improvvisamente i mammiferi lo hanno azzannato uno dopo l'altro. Dopo averlo ferito diverse volte, le quattro Tigri ...

Tragedia nel torinese : ragazzo di 17 anni rimane incastrato tra le rocce e muore annegato in un torrente : Pina Francone Il ragazzo stava facendo il bagno in compagnia di tre amici, quando è rimasto bloccato nella corrente Un ragazzo di 17 anni è morto annegato oggi pomeriggio in un torrente della Val Chiusella, in provincia di Torino. Il tragico incidente è accaduto in località Alice Superiore, dove il giovane, di origine albanese e residente a Settimo torinese, stava trascorrendo una giornata in compagnia degli amici, che avevano ...

Russia - Tragedia nelle profondità marine : morti 14 marinai in un sommergibile : Quattordici marinai sono morti nelle profondità delle acque del nord della Russia a bordo di un sottomarino. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'incidente si sarebbe verificato lunedì alle ore 20:30, quando le fiamme hanno coinvolto la maggior parte dell'unità che si trovava, al momento, in acque territoriali russe, nel mare di Barents. Gli investigatori militari hanno aperto subito un'indagine: le cause della tragedia sono ancora sconosciute ...

Bimba di 6 anni muore annegata nel fiume Reno : Tragedia al centro estivo : tragedia nel Bolognese, dove una Bimba di sei anni è morta poco prima delle 13, mentre faceva il bagno nel fiume Reno in località Molino del Pallone, nell'Appennino al confine fra...