Oroscopo 1° agosto | benessere per Gemelli | Leone romantico con il partner

Oroscopo 16 agosto : Sagittario al top - Capricorno sottotono : Nella giornata di venerdì 16 agosto sul piano zodiacale troveremo ancora tanta passione per i Gemelli e un rialzo dell'umore dei nativi del segno del Cancro. Le coppie formate da un membro dei segni dell'Ariete e del Sagittario saranno favorite per quanto riguarda l'aspetto sentimentale. La Bilancia avrà del tempo libero e molte possibilità di divertirsi ed esprimersi, mentre l'Acquario e il Capricorno sentiranno la stanchezza della settimana. A ...

L'Oroscopo della settimana fino al 4 agosto : la fortuna bacia Toro e Sagittario : Ha inizio una nuova settimana, quella a cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Cosa avranno riservato le stelle ai dodici segni dello zodiaco? A dare le giuste informazioni è disponibile L'oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2019. Vediamo come saranno i prossimi sette giorni in calendario passando direttamente a consultare le previsioni astrali dal 29 luglio al 4 di agosto. Astrologia, la settimana da Ariete a ...

L'Oroscopo settimanale fino al 4 agosto : opportunità per Leone - Capricorno energico : Le previsioni degli astri della settimana dal 29 luglio al 4 agosto si preannunciano positive sul piano sentimentale per la Vergine, mentre il Cancro avrà nuove opportunità sul lavoro. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: finalmente sarete in grado di valutare ogni situazione nel migliore dei modi. Riuscirete ad avere maggior tempo libero da dedicare a voi stessi e alle persone a voi ...

L'Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto : Gemelli simpatico - Vergine apatica : L'oroscopo settimanale approfondisce i passaggi planetari, elargendo dei consigli utili per migliorare la sfera lavorativa e cogliere al volo le occasioni amorose. Una nuova consapevolezza amorosa viene garantita dalla presenza di Venere in Leone, che diffonde una carica sensuale fuori dal comune. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: Luna in sestile ad inizio settimana vi ...

Oroscopo fino al 4 agosto - da Ariete a Pesci : complicazioni per l'Acquario : L'Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto si prospetta sereno per i nati sotto il segno della Vergine mentre la Bilancia sarà molto fortunata in amore. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: periodo abbastanza tranquillo per voi anche se non mancheranno gli impegni. Qualcuno potrebbe risentire di un po' di stanchezza. Attenzione ai problemi di cuore e a i rapporti con i ...

Oroscopo agosto : ottimo mese per il Toro - sotto stress l'Acquario : Cosa ci riserverà di interessante il prossimo mese? A rispondere l'Oroscopo di agosto 2019 con le relative previsioni segno per segno. In evidenza pertanto il probabile andamento riservato dall'Astrologia su come potrebbero presentarsi i settori relativi all'amore e al lavoro. A fare la differenza i pianeti presenti nei vari settori, punti molto importanti per tirare su previsioni affidabili e veritiere. Intanto il presente mese di luglio ha ...

Oroscopo di Ferragosto - 15 agosto : Leone al top - Scorpione a riposo : La giornata di Ferragosto sarà fatta di svaghi, di vacanze, di riposo, ma anche di riflessioni che purtroppo non potranno essere rimandate più di tanto. Il Leone, i Gemelli ed il Sagittario saranno i segni che, più degli altri, sapranno dare quella vitalità dirompente che tanto li caratterizza, mentre i segni della Vergine, dei Pesci e dell'Ariete in particolare potrebbero avere una giornata, se non del tutto negativa, con qualche problema da ...

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto : Leone progettuale - viaggi per Sagittario : Nella settimana dal 19 al 25 agosto 2019 troveremo Venere ed il Sole, dapprima in Leone assieme a Mercurio, si trasferiranno nel segno della Vergine dove staziona anche Marte. La Luna viaggerà dai gradi dell'Ariete a quelli dei Gemelli, mentre il Nodo Lunare sarà nella nona casa del Cancro. E invece Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano in Toro. Il tutto mentre Giove continuerà il suo moto in ...

Oroscopo settimana dal 29 luglio al 4 agosto - 1ª sestina - pagelle : Vergine 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Il periodo che andremo a 'sfogliare' in questa sede interessa in pratica i sei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Pertanto, ad essere messi 'sotto-sopra' in relazione ai singoli giorni del periodo saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

Oroscopo settimana dal 29luglio al 4agosto - 1ª sestina : pagelle - Vergine 'voto 10' : L'Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Il periodo che andremo a 'sfogliare' in questa sede interessa in pratica i sei segni appartenenti alla prima tranche zodiacale. Pertanto, ad essere messi 'sotto-sopra' in relazione ai singoli giorni del periodo saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto - 2ª sestina : classifica - Bilancia 'otto' : L'Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2019 cosa riserverà agli ultimi sei segni dello Zodiaco? A soddisfare tale curiosità saranno le nostre previsioni astrali, dedicate ai giorni buoni e quelli meno fortunati, accompagnati dalle immancabili predizioni zodiacali e la classifica completa segno per segno. Iniziamo subito a dare qualche breve anticipazione, mettendo in evidenza i segni positivi e negativi ovviamente scelti tra Bilancia, ...

L'Oroscopo della settimana fino al 4 agosto : Cancro rilassato - Vergine creativa : L'oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto prevede nuove emozioni per la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrà gestire alcune situazioni molto particolari. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i 12 segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: è giunta l'ora di darsi da fare. Chi è intenzionato a fare nuove conoscenze dovrà cercare di allargare il proprio giro di amicizie e di non stare sempre con le stesse ...

Oroscopo agosto : passione per il Cancro - fortuna per l'Ariete - Vergine al top : Durante il mese di agosto, i nativi Leone passeranno un periodo a dir poco sorprendente, mentre per i nativi Ariete saranno favorite le relazioni di coppia. Il lavoro procederà molto bene per i nativi Capricorno, al contrario, la prima parte del mese sarà piuttosto ardua per i nativi Toro. Ci saranno tante occasioni di divertimento per il Sagittario, mentre l'Ariete passerà un mese piacevole in compagnia del partner. Andiamo a vedere nel ...

Oroscopo 14 agosto : Toro alla ricerca della pace - tensione per Cancro : La giornata di mercoledì 14 agosto sarà caratterizzata da propositi positivi soprattutto per il segno del Toro e dello Scorpione, ma anche tante perplessità come nel caso dei nativi dei segni della Vergine e della Bilancia. L'amore bacerà ancora le coppie al cui interno è presente un nativo del segno dei Gemelli, mentre per il segno dell'Acquario la situazione migliorerà soltanto successivamente. A seguire, le previsioni astrologiche della ...