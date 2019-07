Gabriella Pession al Giffoni 2019 per presentare Oltre la soglia | “La dottoressa Tosca

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 27 luglio 2019) Continua la sfilata di star nostrane ale ieri è stato il turno di. L'attrice che negli ultimi anni è tornata sulla cresta dell'onda per il suo ruolo ne La Porta Rossa al fianco di Lino Guanciale, ha incontrato i giovani durante l'evento perquella che sarà la sua nuova sfida ovvero il medical drama di Canale 5la.Questo è il titolo della serie che sta prendendo forma in questi giorni e che vedràvestire i panni della, una neuropsichiatra infantile che porta dentro di sé il peso della malattia. "Un'eroina antieroica", così l'attrice ha definito il suo personaggio che è stato narrato come una via di mezzo tra la folle Carrie Mathison di Homeland e il genio di Dr House nella serie omonima firmata da David Shore (papà anche di The Good Doctor).La serie diretta da Monica Vullo e Riccardo ...

