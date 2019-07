Emma Marrone casalinga disperata non sa programmare la lavatrice e chiede aiuto ai

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 26 luglio 2019)ai fan per la. Ebbene sì, quando è in pausa dal lavoro anche l'artista di Essere Qui si ritrova a fare i conti con il bucato, in estate troppo sgualcito nonostante le numerose attenzioni prestate. Il siparietto esilarante è stato trasmesso in una delle recenti Stories di Instagram, nelle quali l'artista ha dichiarato di essere alle prese con il ferro da stiro e con gli indumenti da sistemare, frustati a dismisura dopo un violento ciclo dipestifera per la quale non avrebbe ancora trovato una cura calmante. I followers, divertiti dalla scena, intervengono in suo soccorso e le consigliano di stare attenta alla maniera in cui li stende, mentre qualcun altro le consiglia di regolare i giri della centrifuga. Ed è qui che si scatena la più funesta disperazione: "Giustamente, dalla regia mi dicono di abbassare i giri ...

IlContiAndrea : Francesco Totti e Ilary Blasi hanno iniziato a girare la sitcom #CasaTotti. Due le “puntate zero” registrate. I pri… - Parpiglia : IN ESCLUSIVA SU CHI: FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI HANNO INZIATO I LAVORI PER LA LORO SITCOM CASA TOTTI. PRIMI OSPI… - OptiMagazine : .@MarroneEmma casalinga disperata non sa programmare la lavatrice e chiede aiuto ai followers -