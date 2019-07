Elmas | “La telefonata di Ancelotti è stata fondamentale per scegliere”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2019) Comincia la conferenza stampa di presentazione didal ritiro del Napoli presenti oltre al giocatore il capo della comunicazione Nicola Lombardo, Edo De Laurentiis e un traduttore. Il calciatore ha scelto la maglia numero 12. “Prime impressioni in ritiro? “Sono molto felice di essere qui, mi sono trovato molto bene con tutti i compagni. Mi sento già in famiglia, al Napoli c’è aria di famiglia”. Se ho sentito Pandev? “Mi ha detto di apprezzare tanto questa maglia, sa quanto siamo forti. Mi ha detto di notare l’appoggio dei compagni, è una squadra adatta per me”. Che effetto fa essere allenato da? “Per me è un sogno, per me è un sogno stare al suo fianco. Posso acquisire tutto ciò che il mister può dare”. Indicazioni tattiche? “È presto per parlare con lui di tattica, non voglio sbilanciarmi. Sono cose fra ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli: prevista per oggi la chiusura della trattativa per #Elmas ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, arriva #Elmas: la FOTO prima della partenza ?? - DiMarzio : La storia di #Elmas, il nuovo giocatore del #Napoli -