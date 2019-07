LIVE Torino-Debrecen 2-0 | Europa League 2019 in DIRETTA | Zaza entra e per poco non segna

Fonte : oasport

(Di giovedì 25 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86′ Terza e ultima sostituzione per il: out Varga, dentro Pinter. 84′ ALTRO TAGLIO DICHE IN SPACCATA CONCLUDE DI FORZA! Questa volta termina a lato il mancino del cvanti. 81′DI TESTA! Non trova la porta, per pochissimo, il neoto. Sulla ripartenza del gioco, lo stesso attaccante lucano si fa ammonire per una spinta ai danni di un avversario. 80′ Novità tattica per ilche passa al 3-4-1-2. 80′ Cambio per il: fuori Berenguer, dentro. 79′ Belotti ci prova sull’ennesimo cross di Ansaldi, senza però riuscire a trovare la porta. 78′ Combinazione Meitè-Lukic, che pernon porta a un centro basso pericolosissimo nel cuore dell’area di rigore ungherese. 77′ Mischia risolta da Toszer che anticipa Nkoulou. 77′ Anticipato di ...

Fabrizi18363416 : Torino-Debrecen 2-0 LIVE: Zaza entra e sfiora il gol! - zazoomblog : LIVE Torino-Debrecen 0-0 Europa League 2019 in DIRETTA: il Torino prova a fare la voce grossa trascinato da Belotti… - zazoomblog : LIVE Torino-Debrecen 1-0 Europa League 2019 in DIRETTA: Belotti porta in vantaggio i granata con un gol da dischett… -