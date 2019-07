Contenuti Mediaset Play disponibili su Sky On Demand

Fonte : digital-news

(Di giovedì 25 luglio 2019) Grazie alla partnership con, Sky Italia incrementa l'offerta del servizio Sky Ongrazie airendendo possibile la visione on-dei programmi trasmessi negli ultimi 7 giorni dalle retiquali Canale 5, Italia1, Rete4 e altri ancora.Gli abbonati Sky, via fibra o satellite, e i clienti Sky Q, possono entrare già da adesso nella sezione Intrattenimento >, scegliere il programma che preferiscono e avviare il download (se clienti Sky via satellite o Sky Q) o lo streaming (se clienti Sky via fibra). Il programma scaricato resterà nella sezione My TV per i 7 giorni successivi dalla messa in onda, poi...

