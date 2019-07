Schianto in auto dopo il video su Fb | morto anche il secondo fratellino Video

Incidenti : bimbo morì nello Schianto con l'auto - padre guidava sotto effetto cocaina : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - guidava sotto effetto di cocaina Fabio Provenzano, l'ambulante di 34 anni di Partinico, che dieci giorni fa si è schiantato con la sua auto su un guardrail dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, allo svincolo per Alcamo. Nell'incidente perse la vita il figlio di 13

Si schiantò in auto mentre postava su Fb e morì il figlio : aveva assunto cocaina Il video : Fabio Provenzano aveva anche una modica quantità di stupefacenti in tasca. Nell’incidente, a metà luglio, è morto Francesco, 13 anni. Il fratellino di 9 è ancora ricoverato in gravi condizioni. In un'altra operazione arrestato il fratello di Provenzano

Schianto in strada a Catania : un morto e 7 feriti tra cui 4 bimbi - tutti sulla stessa auto : La tragedia lungo l'Asse dei servizi. Tutte le otto persone coinvolte nello Schianto viaggiavano sulla stessa vettura, un'Alfa Romeo 147 che, per cause ancora tutte da accertare, ha improvvisamente sbandato schiantandosi contro il guardrail. Per liberare gli occupanti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco .Continua a leggere

Incidenti in autostrada - bilancio drammatico : un morto sulla A1 e sulla A30 - tre bambini coinvolti in uno Schianto in A4 : All'altezza di Marcallo Mesero (Milano) schianto tra tre vetture: bambina di 10 anni intubata e portata via in elicottero

Scooter contro due auto - uno Schianto devastante : morto sul colpo : Ancora un drammatico incidente direttamente dalle nostre strade. Nella mattinata di oggi, intorno alle 9 e 30, un incidente tremendo ha causato la morte di una persona. Si tratta di un uomo di cinquantasei anni, originario di Agugliano. Era un centauro e si trovava a bordo del suo Scooter Yamaha T-Max quando all’improvviso ha avuto un impatto con altre due autovetture. Per lui non c’è stato niente da fare e inutili sono stati i soccorsi. Un ...

Ravenna. Schianto automoto : muore l’imprenditore Borghetti - era il re delle saune : La tragedia a Sant'Antonio di Ravenna. Per Maurizio Borghetti, imprenditore cesenate, non c'è stato nulla da fare. A piangere è anche il mondo del calcio. Era infatti uno dei 28 soci che insieme al fratello Marco aveva partecipato alla rinascita del Cesena Calcio, fallito un anno fa. Nell’incidente stradale accaduto a Sant’Antonio di Ravenna nella notte tra il 19 e il 20 luglio è morto un noto imprenditore di Cesena: Maurizio Borghetti di 62 ...

Varese - Schianto tra auto e treno merci : morti marito e moglie : Un volo di 6 metri dalla strada provinciale 69 all'altezza di Castelveccana in provincia di Varese fino alla ferrovia. È di due morti il bilancio del terribile incidente tra un auto ed un treno merci che proprio in quel momento stava uscendo dalle gallerie di Laveno Mombello. La macchina, secondo le prime ricostruzioni, si stava immettendo sulla provinciale da una strada laterale ma il conducente avrebbe perso improvvisamente il controllo ...

L'Aquila - tragico Schianto con l'auto di servizio : muore guardia giurata 22enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 2:00, sulla statale 652, nel territorio di Castel di Sangro, in provincia delL'Aquila. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane Enzo Casaburi, un 22enne di professione guardia giurata, si è schiantato con la sua auto di servizio contro un guard rail. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto praticamente sul colpo. La barriera ...

L’ultimo addio a Francesco - morto a 13 anni nello Schianto in auto : indagato il padre : È indagato dalla Procura per omicidio stradale il papà del piccolo Francesco Provenzano, il ragazzino di 13 anni morto in uno spaventoso incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso sull'A29 Mazara del Vallo-Palermo, all’altezza dello svincolo Alcamo Est. Come sottolineano dalla Procura di Trapani, per il momento si tratta di "una iscrizione d’ufficio" per consentire agli inquirenti di effettuare tutte le procedure previste ...

Schianto uccide 4 giovani tra cui due minori a Cesena : in auto diverse bottiglie di alcolici : I quattro tornavano da una grigliata. Per gli amici e parenti non c'è altra spiegazione che un malore o un colpo di sonno del 36enne Valentin Ciprian Marin che era ala guida. La vettuira con a bordo anche il 19enne Florin Ciprian Goria e i due fratelli minorenni Ionut Adelin Serban di 17 anni e Julian Balascru di 14 anni, ha sbandato in un tratto rettilineo.Continua a leggere

Tragico Schianto in auto a Jesolo - Brian muore a 28 anni : era emigrato per fare l’infermiere : Il giovane, originario della provincia di Ascoli Piceno, stava tornando a casa a San Donà di Piave, nel Veneziano, quando ha sbandato al volante della sua vettura innescando una carambola che si è conclusa con un violentissimo schianto contro un albero a bordo strada che non gli ha dato scampo.Continua a leggere