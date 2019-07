Puglia chiama spazio Viaggio nella fanta-base

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Daniela Uvasala d'aspetto deserta ci sono una decina di poltroncine libere, una biglietteria chiusa e una piccola area destinata a check-in e gate ormai in disuso. Entrando nell'aeroporto di Taranto Grottaglie la sensazione è che il tempo si sia fermato e che ci si trovi in una delle tante infrastrutture italiane testimoni di spreco e mala gestione. Invece, è proprio qui che si sta scrivendo il futuro dell'aeronautica italiana. Un futuro fatto di investimenti, sperimentazione, sviluppo e nuovi posti di lavoro. Lo scalo pugliese sta per essere trasformato nel primo aeroporto europeo destinato ai viaggi spaziali. Tecnicamente sono definiti «voli suborbitali» e, entro un paio di anni, permetteranno di decollare da Grottaglie per poi sorvolare la Terra a una distanza di circa 80mila metri. Un sogno non solo per ricchi magnati desiderosi di ammirare il pianeta da un punto ...

VittorioLittleJ : @makkox Si chiama Potenza, vive in Puglia ed è della lega; a me fa già ridere così - lorisfranchetto : @nicolettagrima2 Ieri sera il presidente della Puglia si lamentava dell'efficienza nord/sud. Ma se hanno appena bec… - ClaudiaSartorel : Come fate a non amare l’estate? Non capisco! Comunque non mi capacito che questa spiaggia in Puglia si chiama Punt… -