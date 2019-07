Maltempo : Veneto - stato di attenzione sull’Alto Piave - temporali su Dolomiti e Prealpi : Vneezia, 24 lug. (AdnKronos) – Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido dalle ore 14 di oggi mercoledì 24 luglio alle ore 8 di giovedì 26 luglio.Nelle ore pomeridiane e serali di oggi e nel pomeriggio/sera di domani sono attesi rovesci e/o temporali locali sulle Prealpi e fenomeni sparsi sulle Dolomiti. Sulle ...

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di attenzione fino alle 8 di venerdì : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - A partire dal pomeriggio di oggi, e per tutta la giornata di domani, il Veneto sarà interessato da una perturbazione che porterà instabilità, con rovesci e temporali sparsi, inizialmente nelle aree montane, e successivamente, in particolare domani, su tutto il territor

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di attenzione fino alle 8 di venerdì : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – A partire dal pomeriggio di oggi, e per tutta la giornata di domani, il Veneto sarà interessato da una perturbazione che porterà instabilità, con rovesci e temporali sparsi, inizialmente nelle aree montane, e successivamente, in particolare domani, su tutto il territorio.Alla luce di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo ...

Maltempo - forti temporali in Veneto : grandinata furiosa su Mestre - sospeso l’Home Venice Festival [FOTO e VIDEO] : Una serie di grandinate di notevole intensita’, ma di breve durata, si e’ verificata nel pomeriggio in varie localita’ del Veneto, tra le province di Treviso e Venezia in particolare. Disagi ovunque, con interventi legati alla caduta dei chicchi, ma finora non di rilievo. Mestre tra le località più colpite: la temperatura è crollata agli attuali +17°C! L’ondata di vento e grandine ha costretto gli organizzatori a ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - ancora temporali, soprattutto nell’area dolomitica, interesseranno il Veneto tra oggi pomeriggio e la mattina di sabato. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, dichiarando

Maltempo Veneto : monitoraggio dei torrenti bellunesi : Il torrente Rudan, in Comune di Vodo di Cadore, è periodicamente interessato dallo sviluppo di colate detritiche innescate da precipitazioni particolarmente intense che tendono a ripetersi con sempre maggiore frequenza, soprattutto nel periodo estivo. Propagandosi lungo il torrente i flussi detritici molto rapidi giungono ad interessare il fondovalle fino alla confluenza con il torrente Boite in prossimità del quale sono ubicati l’abitato di ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Maltempo : Bottacin (Veneto) nel bellunese - 'massimo supporto in caso di necessità' (2) : (AdnKronos) - "Siamo in una fase estremamente delicata – dice Bottacin - in quanto le opere idrauliche costruite negli scorsi anni hanno fatto un egregio lavoro, ma ora si tratta di costruirne di nuove e anche di ripristinare la funzionalità di quelle esistenti per limitare gli effetti di nuovi even

Maltempo : Bottacin (Veneto) nel bellunese - ‘massimo supporto in caso di necessità’ (2) : (AdnKronos) – “Siamo in una fase estremamente delicata ‘ dice Bottacin – in quanto le opere idrauliche costruite negli scorsi anni hanno fatto un egregio lavoro, ma ora si tratta di costruirne di nuove e anche di ripristinare la funzionalità di quelle esistenti per limitare gli effetti di nuovi eventi calamitosi ormai all’ordine del giorno quotidiano”.“In tal senso – conclude ...

Maltempo : Bottacin (Veneto) nel bellunese - ‘massimo supporto in caso di necessità’ : Belluno, 8 lug. (AdnKronos) – Con i tecnici regionali di Protezione Civile, Servizi Forestali e Veneto Strade, l’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin si è recato oggi a Rocca Pietore (Belluno) per verificare e affrontare le nuove problematiche presentatesi negli ultimi giorni sul territorio. “Dopo una riunione in Comune, ho voluto constatare sul campo la reale situazione delle aree più delicate ‘ ...

Prosegue il Maltempo in Veneto : ancora possibili temporali sulle aree montane : Continuerà anche domani la fase di tempo instabile in Veneto con possibilità di alcuni temporali intensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento – in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Lunedì temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. è quanto si legge sul sito della Regione Veneto. Visti i fenomeni ...

Veneto - chicchi di grandine come palline da tennis - esonda il fiume : allarme Maltempo Foto : Il cambio di tempo previsto tra sabato 6 luglio e domenica 7 si è già mostrato con violenza nel Trevigiano: nella Marca si sono scatenati temporali nel pomeriggio di sabato che...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per temporali : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - Nuovi temporali potrebbero interessare alcune aree del Veneto. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso di criticità, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica

Maltempo : in Veneto in arrivo temporali - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - Tra la sera di oggi, e la mattina del 4 luglio, il Veneto sarà interessato da fenomeni temporaleschi, particolarmente nelle zone montane e pedemontane, specie nel pomeriggio-sera. In particolare domani, 3 luglio, i fenomeni potrebbero estendersi anche alla pianura. Sara