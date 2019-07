M5S : espulso Forello ‘Fatto gravissimo - non ammesso dissenso - si completa fase epurazione’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – Il M5S ha espulso Ugo Forello, ex candidato a sindaco di Palermo per il movimento, e la consigliera comunale Giulia Argiroffi. I provvedimenti sono stati consegnati poco fa l’uno a pochi minuti di distanza dall’altro. “La fase di epurazione si sta completando, è un fatto gravissimo”, dice Forello a caldo in una intervista all’Adnkronos. “Mi viene contestato il reato ...

Giorgia Meloni attacca Luigi Di Maio : "Altroché onestà - Marcello De Vito non è ancora stato espulso dal M5S" : "Nonostante gli annunci di Luigi Di Maio, apprendiamo dalla stampa che Marcello De Vito, arrestato quattro mesi fa per corruzione, non sarebbe ancora stato espulso dal Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, smaschera il vicepremier grillino e il Movimento

M5S : De Vito non ancora espulso dal Movimento : Roma, 15 lug. (AdnKronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari M5S, l'ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito, arrestato lo scorso marzo per corruzione e ora ai domiciliari, non sarebbe stato ancora espulso dalle file del Movimento.