Incidente fatale | 23enne sbanda con motorino e perde vita in Tangenziale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Roma – Un ragazzo italiano di 23 anni e’ morto questa mattina alle 5.30 in unstradale avvenuto lungo laest, in direzione Stadio Olimpico, all’altezza dell’uscita di via Libia. Il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo del suo scooter. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti anche se il Gruppo Nomentano della Polizia Locale intervenuto sul posto, procedera’ a visionare le telecamere di sorveglianza per chiarire quanto accaduto. Al vaglio anche eventuali testimonianze che si stanno cercando in queste ore. L'articoloconinproviene da RomaDailyNews.

