Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Roma, 24 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Prosegue il percorso di avvicinamento alle prossime elezioni dei nuovi organi statutari della Fondazionedeie consiglio di amministrazione. Per la prima volta, in applicazione dello Statuto, laè statata dall’dei. Unache rende ancora più democratico il processo di scelta dei vertici dell’Ente. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione. La, spiega ancora la nota, “ha infatti il compito di garantire la correttezza dell’iter, secondo logiche di trasparenza e di più ampia partecipazione degli aventi diritto alle prossime elezioni che si terranno dal 17 al 30 aprile 2020, quattro anni dopo le prime elezioni nella storia della Fondazione”. “Gli agenti, i rappresentanti di ...

Le_Valentinois7 : New post: 'Enasarco, assemblea delegati nomina Commissione elettorale ' - News24Italy : #Enasarco, assemblea delegati nomina Commissione elettorale - fisco24_info : Enasarco, assemblea delegati nomina Commissione elettorale : -