Courteney Cox in bikini su Instagram!

Courteney Cox a 55 anni è ancora raggiante : Bella in bikini a 55 anni, Courteney Cox è una diva senza tempo nella sua vacanza in Messico con amiche e conoscenti. Indimenticata per essere stata la Monica di "Friends", la celebre sit-com degli anni ’90, Courteney Cox ancora oggi è una diva senza età. Capelli scuri, sorriso smagliante e fisico statuario, l’attrice non ha paura dei segni del tempo. Lo ha dimostrato di recente per il giorno del suo 55esimo compleanno.-- Il 15 ...

Reunion (femminile) di Friends : Courteney Cox - Jennifer Aniston e Lisa Kudrow ancora insieme : “Quanto sono fortunata a festeggiare il mio compleanno con queste due? Vi amo, ragazze. Moltissimo” così la sempre affascinante Courteney Cox ha scritto sotto la sua foto di Instagram in cui ha posato accanto a due sue amiche di lunga data e, soprattutto, co-star di Friends: parliamo ovviamente di Lisa Kudrow (che a breve vedremo in una nuova serie Amazon) e Jennifer Aniston. Che questa Reunion della parte femminile del cast sia un ...

Una reunion di Friends tra ragazze c’è stata - per il compleanno di Courteney Cox - ed erano tutte bellissime (foto) : Nei giorni in cui non si fa altro che parlare di una potenziale reunion di Friends dopo le dichiarazioni di Jennifer Aniston e la netta bocciatura dell'ipotesi da parte della creatrice della serie Marta Kauffman, una piccola reunion in realtà c'è già stata per il compleanno di Courteney Cox. L'interprete di Monica Geller nella storica serie tv che debuttò nel lontano 1994 ha compiuto 55 anni e ha festeggiato sabato 15 giugno insieme alle sue ...

Courteney Cox e la figlia Coco Arquette : lo stesso vestito ventun anni dopo : Non si sa ancora se una nuova serie di Friends vedrà mai la luce (Jennifer Aniston è favorevole mentre Lisa Kudrow neanche un po’, per esempio) ma è certo che, di quell’epoca, non è solo la freschezza della sit-com a essere rimasta intatta: Courteney Cox, la Monica della serie, ha infatti condiviso su Instagram uno scatto della figlia 15enne Coco mentre indossa un suo abito dell’era di Friends, da lei stessa vestito in ...

