Che cos’è un firmware? E che cos’è un software? C’è una sottile ma significativa

Che cos’è la Bibbia Verde - il testo sacro della mafia nigeriana copiato da Cosa Nostra : Duro colpo contro la mafia nigeriana in Italia. La polizia ha smantellato l’organizzazione Maphite, un clan criminale dedito allo spaccio e alla prostituzione in Piemonte e Emilia Romagna. In manette i capi e decine di affiliati. Sequestrata anche la “Bibbia Verde”, vero e proprio manuale con le regole per i boss. Famiglie mafiose, nate negli anni '80 in Nigeria e che si erano spartite il territorio italiano.Continua a leggere

Cos’è la costante di Planck (e perché in Stranger Things 3 c’è un piccolo errore) : (foto: Netflix) Fantasy, thriller e commedia si mischiano in Stranger Things, la celebre serie televisiva ambientata negli anni ’80. Il 4 luglio è uscita la terza stagione, sempre più ricca di riferimenti scientifici. Un esempio su tutti: nella serie viene citata la costante di Planck – una costante fisica che di fatto è un numero – che è il codice segreto necessario per aprire la cassaforte sotto al nuovo centro commerciale Starcourt. ...

Che cos’è il DNA fetale e a cosa serve? : La gravidanza è un momento molto importante per una donna, durante il quale possono sorgere mille paure e interrogativi: “cosa sta accadendo dentro di me?”, “Il bimbo sarà sano?”. Per rispondere a tutte le domande che una gestante si pone, è bene sottoporsi alle visite consigliate dal proprio ginecologo ed eseguire almeno un test di screening prenatale, come il test del DNA fetale. Questi esami indicano l’eventuale presenza di alterazioni ...

Leucemia - cos’è il tumore del sangue Che ha colpito Mihajlovic : diversi tipi - sintomi e cura : Una panoramica sulla Leucemia, una famiglia di tumori del sangue suddivisa in diverse forme e sottotipi in base alle cellule coinvolte e alla rapidità dell'evoluzione della patologia. Alcune leucemie sono caratteristiche dei bambini, altre colpiscono in età avanzata e possono essere asintomatiche per lungo periodo. L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è affetto da una forma acuta, che richiede un intervento medico tempestivo.Continua a ...

Cos’è Hbo Max - il nuovo servizio di streaming Che sfida Netflix : In un panorama mediatico in cui la concorrenza fra le piattaforme di streaming si fa sempre più agguerrita, da tempo si parlava del servizio che avrebbe lanciato il colosso americano WarnerMedia. In queste ore ne è stato ufficializzato il nome e sono stati rivelati anche i primi dettagli: la nuova piattaforma si chiamerà Hbo Max e andrà dunque a giocare sulla popolarità del brand Hbo soprattutto in campo seriale, e il suo lancio dovrebbe ...

Che cos’è il WPA3 e perché è importante? Ecco i segreti del nuovo protocollo Wi-Fi : Lo standard Wi-Fi WPA3 è uno degli argomenti più caldi dell’ultimo periodo sia perché è una tecnologia che si sta ampiamente diffondendo in tutto il mondo dopo il debutto circa un anno fa, ma anche perché sono emersi i primi problemi di vulnerabilità. Ed è forse stata forse proprio questa la grande sorpresa, seppur in […] L'articolo Che cos’è il WPA3 e perché è importante? Ecco i segreti del nuovo protocollo Wi-Fi proviene da ...

BTS : Che cos’è l’Army Day - una ricorrenza molto importante per i fan della band : L'anniversario cade il 9 luglio The post BTS: che cos’è l’Army Day, una ricorrenza molto importante per i fan della band appeared first on News Mtv Italia.

Ingrassare improvvisamente dopo la dieta : cos’è l’effetto “yoyo” e perché si rischia la sarcopenia : Il cosiddetto effetto “yoyo”, ovvero una perdita di peso a causa di una dieta seguito da un leggero incremento involontario, può peggiorare la performance fisica di soggetti obesi. Se ripetuto nel tempo questo effetto, detto weight cycling, può portare al calo della massa e della forza muscolare. È uno dei risultati raggiunti dalla ricerca “Weight cycling as a risk factor for low muscle mass and strength in a population of males and females with ...

Che cos’è e come si usa lo shampoo naturale : Senza dubbio ne avrai sentito parlare anche tu. Negli ultimi tempi lo shampoo naturale è diventato un metodo di gran moda per la cura dei capelli. Non solo si tratta di una scelta più sana rispetto a quella più tradizionale, ma anche ecologica e cruelty-free. Chi ha cura del proprio nel rispetto degli animali e della buona salute del pianeta può scegliere tra shampoo naturale per capelli di produzione biologica oppure dedicarsi al fai da ...

MotoGp – Infortunio per Fabio Quartararo nelle FP3 - qualifiChe del Gp di Germania in dubbio : ecco cos’è accaduto : Infortunio per Fabio Quartararo al termine delle FP3 del Sachsenring: il pilota francese ha subito una sublussazione della spalla sinistra ed è in dubbio per le qualifiche Tanta sfortuna per Fabio Quartararo. Dopo aver risolto i problemi di sindrome compartimentale nelle scorse settimane, il giovane rookie francese sembra aver subito un Infortunio durante le FP3 del Gp di Germania. Dopo aver chiuso la terza sessione di prove libere del ...

Diritto di opzione e prelazione soci : cos’è - differenza e caratteristiChe : Diritto di opzione e prelazione soci: cos’è, differenza e caratteristiche Potrebbe sembrare una distinzione puramente riservata ai cosiddetti “addetti ai lavori”, invece è bene sapere cosa sono e in che cosa si distinguono tra loro il Diritto di opzione e la prelazione soci. Vediamolo in questo articolo. Se ti interessa saperne di più sul recesso contratto e come si esercita, clicca qui. Diritto di opzione: di che si tratta ...

Cicogna bianca trovata morta col collo spezzato : cos’è successo e perché è una specie protetta : Gli addetti dell’oratorio SS Filippo e Giacomo di Mignete, nel lodigiano, hanno trovato nel cortile un esemplare di Cicogna bianca col collo spezzato e insanguinato. Alcuni di questi splendidi uccelli stazionano sul campanile della frazione di Zelo Buon Persico. Non è chiaro se la Cicogna sia morta per cause naturali o per la cattiveria gratuita di qualcuno; si attendono i risultati dell'esame autoptico.Continua a leggere

Emergenza alghe : cos’è il sargasso e perché può essere un rischio per la salute : Il Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer a bordo dei satelliti per l’osservazione terrestre Terra e Aqua della Nasa, hanno individuato la più grande fioritura di macro-alghe, il sargasso, situata nell’Oceano Atlantico. La Great Atlantic Sargassum Belt (GASB) può diventare così estesa da coprire la superficie dell’Atlantico tropicale dalle coste occidentali dell’Africa al Golfo del Messico. Lo studio condotto dal College of Marine ...

Matteo Renzi condannato per danno erariale : Che cos’è e dettagli sentenza : Matteo Renzi condannato per danno erariale: che cos’è e dettagli sentenza Un’altra brutta notizia per Matteo Renzi. Dopo l’arresto dei genitori risalente a febbraio scorso, l’attuale senatore del Partito Democratico, già segretario e leader nazionale, è stato condannato dalla Corte dei Conti per fatti che riguardano il periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente della Provincia di Firenze. Ricordiamo infatti che ...