Migranti : Conte - ‘serve Ue solidale - Italia ancora insoddisfatta’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Un aggiornamento sul tema immigrazione. Sono mesi che cerchiamo di acquisire consenso in sede europea su un meccanismo degli sbarchi basato su un approccio unitario e solidale degli Stati Membri dell’Ue. I progressi sin qui compiuti a livello di dibattito non ci vedono ancora soddisfatti. Proprio in questi giorni stiamo lavorando intensamente con i ministri Salvini e Moavero perché sul tema ...

Conte-Salvini - un rapporto di odio-amore : dalla Tav ai litigi sui Migranti : Lo scontro sulla manovra e sul caso Savoini è l'ultimo in ordine di tempo fra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno. Un anno e mezzo circa di convivenza animata da “odio-amore”. Essenza che renderà vivace il rapporto tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini fino alla fine del governo gialloverde. E non solo perché il professore di Diritto privato è stato sempre sponsorizzato dal MoVimento 5 Stelle (oltre per Palazzo Chigi, nel 2013 ...

Migranti - anche le suore di clausura vogliono accoglierli : “Tutelateli”. E scrivono a Conte e Mattarella : Le suore di clausura dei monasteri di tutta Italia sono pronte ad aprire le porte dei conventi ai rifugiati. Nei giorni scorsi le sorelle clarisse e carmelitane hanno inviato una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "anche noi, quindi, osiamo supplicarvi: tutelate la vita dei Migranti!"Continua a leggere

Migranti - la Tunisia controllerà le sue coste : patto telefonico tra Conte e il premier tunisino : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto un colloquio telefonico con il premier Yussef al-Shahed: Il primo ministro tunisino si è detto disponibile a garantire maggiori controlli delle coste tunisine per un contrasto più efficace del fenomeno dell'immigrazione clandestina, nell'ambito di una collaborazione maggiore tra Italia e Tunisia.Continua a leggere

Conte avverte il Viminale sui Migranti : "Non si può fare tutto soli. Più sforzi per i rimpatri" : Non si può fare tutto da soli, e per i rimpatri serve di più. È il messaggio che arriva dal premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera sul tema migranti. Il fenomeno dell’immigrazione, dice il premier “richiede l’azione coordinata di tutto il governo e il ricorso a tutte le competenze. I Paesi europei ci Contestano il problema dei movimenti secondari e anche questo è un aspetto ...

Conte chiede più incisività sui rimpatri dei Migranti. "Nessuno può fare da solo" : “L'immigrazione è un fenomeno complesso, nessuno può pretendere di avere l'idea risolutiva” e, soprattutto, “nessuno può fare da solo” ma, semmai, è necessario “perseguire l'obiettivo di una gestione europea dei flussi”. Così si esprime il premier Giuseppe Conte in un colloquio pubblicato stamane sul Corriere della Sera, attraverso il quale il primo inquilino di Palazzo Chigi sembra consigliare prudenza al Viminale e al ministro Salvini, che ne ...

Migranti - Conte : nessuno può fare da solo : 8.20 Quelle legate ai Migranti"sono questioni complesse e nessun può pensare di poterle risolvere da solo".Così il premier Conte al Corsera."Il fenomeno dell'immigrazione richiede l'azione coordinata di tutto il governo e il ricorso a tutte le competenze", afferma. Multe alle Ong fino a un mln o superpoteri al Viminale possono risolvere il problema? "Assolutamente no", risponde Conte, convinto che il fenomeno "vada affrontato in sede europea". ...

Migranti - vertice di governo con Trenta e Salvini. Conte : “Coordinarsi di più per evitare disguidi” : Un vertice di governo di poco meno di un’ora per parlare della gestione dei Migranti. Dopo le settimane di tensioni prima per i casi Sea-Watch e Mediterranea e poi per i continui sbarchi fantasma, il premier Giuseppe Conte ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e il vicepremier Matteo Salvini. Secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, il presidente del Consiglio ha chiesto ai due di “coordinarsi di più per ...

**Migranti : terminato dopo meno di un’ora vertice Conte-ministri** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ terminato, dopo poco meno di un’ora, il vertice sui migranti a Palazzo Chigi voluto dal premier Giuseppe Conte con i ministri competenti. A breve il ministro Matteo Salvini rilascerà delle dichiarazioni alla stampa.L'articolo **Migranti: terminato dopo meno di un’ora vertice Conte-ministri** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : iniziato vertice a P.Chigi con Conte - Salvini e ministri interessati : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi da pochi minuti il vertice sui Migranti voluto dal premier Giuseppe Conte per “coadiuvare le iniziative” dei dicasteri competenti “anche al fine di evitare che possano ingenerarsi sovrapposizioni e malintesi”. Al tavolo il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, i responsabili degli Esteri e della Difesa, Enzo Moavero Milanesi ed ...

