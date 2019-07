Manchester City | furia Guardiola | “Noi arroganti? Tutto falso Finiremo con l’uccidere i

DIRETTA/ Wolverhampton Manchester City - risultato finale 3-2 dcr - video tv : game over : DIRETTA Wolverhampton Manchester City streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Shanghai, finale del Premier League Asia Trophy 2019.

Premier League Asia Trophy - Manchester City ko ai calci di rigore contro il Wolves [FOTO] : Il Manchester City continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra di Guardiola è quello di essere protagonista in Premier League ma soprattutto in Champions League, l’intenzione è quella di provare ad arrivare fino in fondo. Nel frattempo la squadra di Guardiola è scesa in campo per la la finale del Premier League Asia Trophy. sconfitta ai calci di rigore contro il Wolves. A Shanghai, i ...

Manchester City - Guardiola preoccupato per Sané : “il Bayern Monaco è interessato - ma spero che resti” : Parlando da Shanghai dove è in tournée con il Manchester City, l’allenatore catalano ha rivelato l’interesse dei bavaresi per il giocatore tedesco Sale la preoccupazione in casa Manchester City per l’interesse manifestato dal Bayern Monaco per Leroy Sané, in cima alla lista della spesa del club bavarese. LaPresse/PA – Sanè Pep Guardiola non ha nessuna intenzione di privarsi dell’esterno tedesco, ma tutto ...

Manchester City - Guardiola si sbilancia sul futuro di Mane : Alla fine l’attaccante Leroy Sane dovrebbe riManere al Manchester City, almeno questo è il pensiero del tecnico Guardiola: “è un grande giocatore con una qualità incredibile”, ha detto Guardiola dopo la vittoria della City per 4-1 contro il West Ham a Nanjing, in Cina. “Il club gli ha fatto un’offerta per l’anno scorso, ho detto molte volte che vogliamo che le persone siano felici qui e vogliamo aiutarlo ...

Manchester City - il club lancia un documentario e una piattaforma tv : Il Manchester City sbarca nel mondo dell’entertainment. Il club inglese ha deciso di lanciare la sua piattaforma ‘Man City for Tv’, canale tematico in streaming che proporrà agli spettatori tutte le attività relative al mondo dei Citizens. “Fight, till the end” è il titolo del nuovo documentario che la squadra di Manchester ha deciso di lanciare in via promozionale, con lo scopo di promuovere il servizio: la ...

VIDEO – Highlights Manchester City-West Ham - gol straordinario di David Silva : Il Manchester City tramite il proprio profilo ufficiale Twitter ha pubblicato gli Highlights del match di oggi contro il West Ham United. La partita è terminata 4-1 ed ha sancito la prima vittoria stagionale per gli uomini di Pep Guardiola. Four goals to kick-off pre-season including a brace for @sterling7! #PLAsiaTrophy action! #mancity pic.twitter.com/aoMNipDqIf — Manchester City (@ManCity) July 17, 2019 Leggi ancora su ...

Manchester City - buona la prima : vittoria in rimonta per la squadra di Guardiola : Il Manchester City ha battuto con un netto 4-1 il West Ham in una amichevole valida per il Premier League Asia Trophy, a Nanjing. Al vantaggio degli Hammers con un rigore di Noble al 26′, i citizens di Pep Guardiola hanno replicato con le reti di David Silva al 33′, Nmecha su rigore al 36′ e una doppietta di Sterling al 59′ e 72′. In finale il Manchester City affronterà il Wolverhampton, che ha battuto a sua ...

Il Manchester City lancia la sua piattaforma OTT : Manchester City piattaforma streaming – Il Manchester City ha annunciato una novità importante: il lancio di una propria piattaforma di streaming OTT in abbonamento. “Man City for TV”, disponibile per il download in tutto il mondo a 1,99 sterline al mese, prenderà il via con la copertura live delle prossime partite pre-stagionali del club a […] L'articolo Il Manchester City lancia la sua piattaforma OTT è stato realizzato da Calcio e ...

Dani Alves - Juventus in corsa con Inter e Manchester City : incontro a Torino : I rappresentanti di Dani Alves hanno incontrato la Juventus ieri a Torino: Madama sfida l’Inter e il Manchester City per il brasiliano.“powered by Goal”La Juventus si conferma ancora una volta tra le grandi protagoniste del calciomercato estivo: la dirigenza sta infatti lavorando su più fronti e potrebbe anche riportare il brasiliano Dani Alves a vestire la casacca bianconera.Secondo quanto appreso da Goal, i rappresentanti del terzino, ...

Manchester City - Delph passa all’Everton : adesso è ufficiale : Fabian Delph è un giocato dell’Everton. Lascia il Manchester City dopo quattro anni: “Sono felice di essere qui e darò assolutamente tutto”.“powered by Goal”E’ giunta capolinea l’avventura di Fabian Delph al Manchester City. Il centrocampista della Nazionale inglese infatti ha apposto la firma sul contratto che lo legherà all’Everton.A confermare il buon esito della trattativa è stato lo stesso club ...

Manchester City - rinviato il viaggio per la Cina : il motivo : Il Manchester City si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonista, il club è stato finalmente autorizzato a volare in Cina per il suo tour pre-stagionale dopo due giorni di ritardo. La squadra di Guardiola avrebbe dovuto imbarcarsi nei giorni scorsi per Shanghai per la Premier League Asia Trophy ma la partenza è stata rimandata per ben due volte a causa di un problema amministrativo. Il ritardo ha ...