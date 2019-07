Anthony | non può parlare | si laurea con 110 e lode

Napoli - la sfida di Anthony : non può parlare - seconda laurea con 110 e lode : «Queste pagine non avrebbero mai visto la luce se di fronte alle difficoltà, non soltanto di studio, ma anche e soprattutto di vita, mi fossi arreso senza combattere. Questo lavoro nasce...

Basket - Mondiali 2019 : James Harden non ci sarà - è il secondo di Team USA a rinunciare dopo Anthony Davis : Non ci sarà James Harden nella Nazionale degli Stati Uniti, o per meglio dire Team USA, che affronterà i Mondiali di Cina 2019. La superstar degli Houston Rockets, come afferma il giornalista dello Houston Chronicle Jonathan Feigen, ha scelto di saltare l’appuntamento iridato per prepararsi meglio alla stagione con la sua franchigia, che si preannuncia infuocata anche alla luce dei tanti cambiamenti in seno al roster, primo fra tutti il ...

NBA – Anthony Davis ai Lakers - Ingram non ci sta? Il post social è… misterioso [FOTO] : Ingram via dai Lakers (insieme ad altri due giocatori e tre scelte del Draft) per Anthony Davis: la reazione social dell’ex cestista gialloviola La notte italiana ha regalato una clamorosa bomba riguardante i Los Angeles Kalers: la squadra gialloviola ha ingaggiato Anthony Davis con un inaspettatissimo scambio. I Lakers, infatti, hanno potuto far sì che Davis cambi casacca accettando l’offerta del gm Pelinka, che ha chiesto in ...