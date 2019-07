Secondo un investitore Disney dovrebbe acquisire Activision

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 22 luglio 2019) Il prezzo delle azioni dinegli ultimi mesi è in un costante calo, il che potrebbe sicuramente invogliare ad un'acquisizione. Pur trattandosi di un'azienda non propriamente a conduzione familiare, bensì di una certa grandezza, sono poche le società che si potrebbero sognare una simile mossa, e sicuramenteè tra queste.Stando alle ultime voci di mercato, questo è proprio quello che undiavrebbe consigliato, ovvero un'acquisizione di. In particolare, Gerber Kawasaki di Nick Licouris Inc. pensa chenonperder tempo, ed inglobare una delle più grandi e importanti società del settore videoludico.Kawasaki, in particolare, la crescente presenza dinel campo degli eSport sarebbe di grande interesse per, soprattutto in relazione alle reti televisive gestite dal colosso dell'intrattenimento.ha ...

