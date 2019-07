Nemmeno i siti “sicuri” proteggono dal furto di dati

Fonte : wired

(Di lunedì 22 luglio 2019) Email di phishing (Getty Images) L’Fbi ha pubblicato un manualetto per difendersi dalle campagne di phishing per rubare informazioni eanche attraversoprotetti dal transport layer security (Tls), un protocollo crittografico del web. Durante la navigazione sul web, i browser forniscono agli utenti delle indicazioni riguardo la sicurezza deivisitati. Una di queste è l’icona a forma di lucchetto presente accanto alla barra degli url, che permette di verificare se la pagina che l’utente sta visitando sia o meno protetta dal certificato Tls. Nonostante molti utenti oramai facciano caso alla presenza di questa icona o al fatto che il sito internet visitato segua il protocollo https, molte campagne di phishing sono progettate per utilizzare pagine di destinazione sicura Tls. In questo modo viene sfruttata la fiducia degli utenti per ingannarli, facendo credere loro di trovarsi ...

