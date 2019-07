Libra di Facebook o moneta digitale e pubblica per tutti? Una cosa è certa | la Bce non è

Libra - tutti gli avversari globali della moneta di Facebook : Vade retro, Libra. È l'esorcismo collettivo e globale che ha accolto l'idea di criptovaluta di Facebook - anzi per alcuni neppure vera criptovaluta quanto un asset digitale. Ripetuto da...

Libra - la criptovaluta di Facebook trova i G7 contrari : Ai G7 non piace Libra, la moneta virtuale che Facebook vuole introdurre a partire dal 2020. Dal vertice dei ministri finanziari tenutosi a Chantilly, in Francia, infatti, è giunto un secco no. Lo ha espresso senza mezzi termini il ministro francese Bruno Le Maire, nel suo intervento introduttivo come padrone di casa. Libra – ha detto il ministro – non può diventare una valuta sovrana, tenuto anche conto dei rischi derivanti dal riciclaggio di ...

Libra - ministri del G7 contro Facebook : “Sovranità delle nazioni non può essere messa a rischio - agire rapidamente” : I ministri delle Finanze del G7 sono preoccupati dal progetto Libra, la criptomoneta annunciata da Facebook. Dopo gli allarmi lanciati nei giorni scorsi dall’amministrazione Usa, che teme possa essere usata per scopi illeciti e la ritiene “tema di sicurezza nazionale”, mercoledì il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, padrone di casa del summit in corso a Chantilly, ha detto che gli omologhi di Italia, Germania, ...

Al G7 preoccupazione per la moneta di Facebook : "Bisogna agire con urgenza su Libra" : La moneta virtuale di Facebook mette in guardia i big del pianeta. Riuniti nel castello di Chantilly, a nord di Parigi, i ministri dell’Economia e delle Finanze dei Paesi del G7 (Francia, Italia, Usa, Gran Bretagna, Giappone, Canada e Germania) hanno raggiunto un “consenso” sulla “necessità di agire rapidamente” dinanzi a Libra, l’ultimo progetto del ‘genietto’ di internet ormai titolare del ...

La Libra “preoccupa seriamente” la Casa Bianca. Ma Facebook difende la criptovaluta : Libra "preoccupa seriamente" l'amministrazione Trump, che intravede nella valuta digitale di Facebook gli stessi rischi del Bitcoin, ovvero che possa essere usata per scopi illeciti. Alla vigilia delle audizioni del social network in Congresso, il segretario Steven Mnuchin lancia l'affondo: "abbiamo serie preoccupazioni". Libra e le criptovalute sono un "tema di sicurezza nazionale". Parole che piovono come una doccia fredda sulla societa' di ...

Facebook - Trump boccia Libra "Facilita droga e traffici illegali" : "Non sono un fan del Bitcoin e della altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore e' altamente volatile e basato sull'aria. I cripto asset non regolamentati possono facilitare comportamenti illeciti, compreso il commercio di droga e altre attivita' illegali Segui su affaritaliani.it

Criptovalute - Trump e Powell avvertono Facebook : "Libra poco affidabile" : Non è ancora nata, ma già si è fatta nemica la Federal Reserve e Donald Trump. Libra, la criptovaluta di Facebook, è stato oggetto di una dura critica da parte dei due uomini più importanti degli USA.Le critiche alla criptovaluta LibraMercoledì scorso, in una audizione davanti Congresso di Washington, il numero uno della banca centrale americana ha detto che il piano di Facebook non potrà procedere oltre, se non verranno prima affrontate una ...

Trump contro la criptovaluta Libra : “Poco affidabile. Se Facebook vuole diventare una banca rispetti le regole” : “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla. Allo stesso modo Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che ...

Facebook - Libra mette nel mirino il business delle rimesse di denaro : PARIS, FRANCE – JUNE 18: In this photo illustration, a visual representation of a digital cryptocurrency coin sits on display in front of a Facebook logo on June 17, 2019 in Paris, France. Facebook will announce Tuesday, June 18 the details of its cryptocurrency, called “¬†Libra¬†”. Like bitcoin, the best-known virtual currency, it will rely on blockchain technology. This universal currency must allow its users to buy products ...

Libra - così Facebook flirta col mondo della finanza. Il ruolo delle banche centrali per scongiurare una valuta virtuale globale : Svolta? Certamente. Destinata al successo? Forse. Potenzialmente pericolosa? Sì. L’ingresso di un peso massimo del web nel mondo delle valute digitali era solo questione di tempo. Sono anni che Amazon, Apple, Facebook e Google “flirtano” con il mondo della finanza. Licenze bancarie (Facebook in Irlanda), accordi con grandi banche per carte di credito dedicate (Amazon prime), sistemi di trasferimento dei soldi (Apple e Facebook). Sinora la ...

Sondaggi Swg : Libra - italiani scettici sulla criptovaluta di Facebook : Sondaggi Swg: Libra, italiani scettici sulla criptovaluta di Facebook C’è scetticismo intorno a Libra, la criptovaluta di Facebook presentata una settimana fa dal Ceo del social network Mark Zuckerberg. In un Sondaggio Swg, il 55% degli italiani afferma di ritenere poco utili le monete virtuali. Sondaggi Swg: Libra, le rassicurazioni di Facebook Con Libra “aspiriamo a rendere facile per tutti inviare e ricevere soldi proprio ...

Libra : i banchieri centrali raccomandano cautela sulla nuova iniziativa di Facebook : Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale della nuova valuta digitale promossa da Facebook, che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2020, sono arrivati i primi commenti da parte delle banche centrali. Tutte le dichiarazioni sono improntate alla cautela e sottolineano la necessità di verificare attentamente il funzionamento dell'iniziativa, prima che diventi operativa il prossimo anno. Le principali criticità del progetto, a quanto emerge dalle ...