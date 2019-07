Arsenal-Fiorentina | 3-0 | | video highlights gol ICC 2019 | flop Montella | Chiesa-caso

Fiorentina - in attesa dell’ Arsenal il tecnico Montella parla di calciomercato : ”Sono curioso di vedere i ragazzi al cospetto di un avversario piu’ forte e impegnativo dei messicani del Chivas”. Vincenzo Montella ai canali ufficiali si prepara per la seconda sfida dell’International Champions Cup, partita che preannuncia spettacolo contro l’Arsenal di Emery (ore 18 locali, le 24 italiane). ”Adesso vediamo come ci proporremo in quest test piu’ difficile che comunque, al di ...

