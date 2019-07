Vorrei essere quella bottiglietta Ma le parole di Boateng per la Satta non

Lana Del Rey sogna il cinema : «Vorrei essere Priscilla Presley» : In Prabal GurungIn Vivienne WestwoodIn AltuzarraIn TopshopIn Alberta FerrettiIn ShareenIn Mal-AiméeIn Wayne CooperIn Lena HoschekIn ChanelIn A.L.CIn Travilla vintageIn HoughtonIn ShareenIn Monique LhuillierIn Vivienne WestwoodIn GucciLana Del Rey sarebbe pronta a fare il proprio debutto da attrice. E poco importa che, ancora, non le sia stata fatta alcuna proposta. La cantante, secondo quanto riferito da una fonte a RadarOnline, avrebbe fatto da ...

Millie Bobby Brown : "Vorrei essere cresciuta negli anni '80" - : Elisabetta Esposito Millie Bobby Brown ha dichiarato di apprezzare gli anni '80 - l'epoca in cui è ambientata la serie "Stranger Things", di cui è interprete - sotto molti punti di vista Alla vigilia del rilascio della terza stagione di “Stranger Things”, Millie Bobby Brown ha raccontato di quello che pensa degli anni '80. La serie cult di Netflix è infatti ambientata in quegli anni e l’attrice ha dichiarato che avrebbe voluto essere ...

Fiorentina - Batistuta mette le cose in chiaro : “Vorrei essere utile al club - altrimenti resto in Argentina” : L’argentino ha parlato della possibilità di entrare a far parte della Fiorentina, esprimendo il proprio punto di vista Gabriel Omar Batistuta apre le porte a Rocco Commisso, dando la propria disponibilità ad entrare a far parte dei quadri dirigenziali della nuova Fiorentina. LaPresse/Bovo Matteo L’argentino ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando però di voler essere utile al club: “con Commisso ci siamo ...

Vorrei essere quella manina vicino a te! Diletta Leotta troppo sexy in costume : Pronta per entrare in acqua, il costume intero blu che indossa mette in risalto le sue abbondanti curve che, ancora una volta, confermano la sua innata femminilità. Non è certo la prima volta che Diletta Leotta stuzzica i suoi follower su Instagram. Anzi, ormai è quasi impossibile contare gli innumerevoli precedenti. La bionda conduttrice di Dazn è il mix perfetto tra talento e bellezza, tanto da essere la preferita da milioni di ...

RaiUno - Roberto Poletti a Unomattina : “Vorrei essere giudicato in base al mio lavoro”. Teresa De Santis : “Ha esperienza di lungo corso” : La presenza di Stefano Poletti, ex direttore di Radio Padania, a Unomattina Estate ha suscitato nei giorni scorsi diverse reazioni. Il piddino Michele Anzaldi ha sottolineato come l’ingaggio di un esterno sia “un evidente spreco e uno schiaffo ai 1.300 giornalisti dipendenti Rai, una parte dei quali senza incarico”. E proprio ieri 6 giugno, l’ad Salini ha preso le distanze da questa scelta: “L’intenzione è valorizzare le risorse ...