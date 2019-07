NEIL ARMSTRONG | PRIMO UOMO SULLA LUNA ' Un tipo riservato | sangue freddo incredibile'

Janet Shearon - moglie di NEIL Armstrong/ Tre figli e un amore ricco di ostacoli : Janet Shearon è la moglie di Neil Armstrong, l'astronauta-primo uomo sulla Luna da cui ebbe tre figli. Per lei, Neil era 'solo' marito e padre.

50° anniversario dell’allunaggio : l’immagine di NEIL ARMSTRONG sarà proiettata sulla Mole Antonelliana per celebrare la missione dell’Apollo 11 : L’astronauta Neil Amstrong che passeggia sul suolo lunare, l’anno in cui ciò è avvenuto, il 1969, e il nome della missione spaziale che ha portato per la prima volta l’uomo a mettere piede sul nostro satellite, l’Apollo 11. Un’immagine, una data e un nome che, da domani sera fino a notte fonda, compariranno sulla Mole Antonelliana colorata di blu. Così la Città di Torino, in collaborazione con Iren, celebrerà il ...

NEIL ARMSTRONG : biografia - morte e chi era l’astronauta dell’Apollo 11 : Neil Armstrong: biografia, morte e chi era l’astronauta dell’Apollo 11 Il 20 luglio 2019 si festeggia il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, un evento che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé più per le teorie dei complottisti che credono che l’uomo, sulla Luna, non ci sia mai andato. Ma di fatto, sabato 20 luglio sarà una festa in memoria del giorno in cui l’uomo ha messo piede sul nostro satellite, iniziando ...

Che cosa ha detto davvero NEIL ARMSTRONG mettendo piede sulla Luna? : Neil Armstrong (foto: Nasa/Getty Images) Una frase che, fin dal momento in cui fu pronunciata, era destinata a entrare di diritto nella storia, probabilmente come la citazione più importante del Ventesimo secolo. Era il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong, comandante della missione spaziale Apollo 11, posando il piede sinistro sull’ultimo gradino della scaletta del Modulo di escursione lunare (il Lem), disse al microfono del proprio ...

Chi era NEIL ARMSTRONG - il primo astronauta a camminare sulla Luna : (foto: Nasa/Science Photo Library via Getty Images) Sventurata la terra che ha bisogno di eroi, si dice, ma per conquistare la Luna di eroi ne sono serviti. Gli astronauti sono i primi a ricordare come del progetto Apollo furono tantissimi, a partire dai tre astronauti che perirono nel rogo dell’Apollo 1. Ma il simbolo della conquista della Luna rimarrà per sempre il volto sereno di Neil Armstrong, il primo essere umano a mettere piede su un ...

NEIL ARMSTRONG - primo uomo sulla Luna : chi era l’astronauta della storica Apollo 11 : La storia e la vita di Neil Armstrong, il primo uomo sbarcato sulla Luna cinquanta anni fa in seno alla celebre missione della NASA "Apollo 11". L'astronauta, assieme ai colleghi Buzz Aldrin e Michael Collins, fu protagonista di un traguardo storico per l'esplorazione spaziale e l'umanità intera. È l'unico dei tre a non essere più in vita.Continua a leggere

Perché fu NEIL ARMSTRONG il primo uomo a mettere piede sulla Luna? Ce lo spiega Bruno Vespa : Perché fu Neil Armstrong il primo uomo a mettere piede sulla Luna quando sarebbe toccato a Buzz Aldrin? Perché Aldrin dovette aggiustare un contatto elettrico con la punta di una biro evitando il rischio di restare lassù? Perché Collins temette di rientrare da solo sulla Terra? Bruno Vespa, icona massima del giornalismo televisivo, da anni interprete attento e autorevole dei cambiamenti della nostra società attraverso i suoi molti e ...