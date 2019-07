De Laurentiis a Dimaro | i tifosi gli chiedono James | “Ci vuole pazienza | voglio vincere!”

De Laurentiis show a Dimaro - visita allo store fra i tifosi che gli chiedono James : Sabato di passione per i tifosi azzurri, mattinata che si è aperta con la visita a sorpresa di Aurelio De Laurentiis a Carciato. Il presidente del Napoli, dopo una breve visita alla sede mobile di Radio Kiss Kiss Napoli, è entrato nel truck dello store ufficiale. Una sosta durata circa 20 minuti, con tanto di selfie e autografi per i clienti che erano in quel momento nel negozio. Successivamente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto gli spalti dove ...

Tifosi entusiasti a Dimaro per De Laurentiis : “Grazie assaje Presidente - di tutto” : Aurelio De Laurentiis è appena arrivato all’esterno del campo di Carciato, allo store del Napoli. Ieri era stato accolto dallo striscione che lo definiva, come spesso accade, “pappone” (prontamente fatto rimuovere dalla sicurezza). Oggi lo aspetta invece un ringraziamento di cuore da parte dei Tifosi. “Grazie assaje Presidente di tutto e Forza Napoli”. E’ questo il messaggio che i napoletani arrivati a Dimaro ...

L’ovazione per De Laurentiis al campo di Dimaro - il papponismo in crisi di identità : Clima persino esagerato Ogni spazio di Carciato è occupato. Sono tanti i tifosi arrivati a Carciato. Bel clima. Anche esagerato. Poco prima del fischio d’inizio della partita arriva lui, il Presidente. Entra nella fosse dei leoni. Carciato sembra il Colosseo. Adesso ti aspetti i fischi, gli striscioni “Pappone posa i soldi”. E invece? E invece sono gli applausi. Tanti, sinceri. Lui è un istrione. Cammina sulla pista come a una sfilata di moda. ...

“Pappone caccia i milioni” : il saluto dei tifosi a De Laurentiis a Dimaro : Il mercato del Napoli sembra proiettato verso praterie affascinanti. L’aria estiva si riempie di nomi leggiadri come quello di James Rodriguez, Nicolas Pépé, Mauro Icardi. Il club pensa ad arricchire il centrocampo con Elmas. Siamo in attesa di vedere in campo la coppia di ferro Koulibaly-Manolas e il giovane Di Lorenzo. Ma… ad alcuni tifosi del Napoli tutto questo continua a non interessare. Aurelio De Laurentiis resta e resterà ...

De Laurentiis è arrivato a Dimaro. Sarà presente domani all’incontro con i tifosi : Aurelio De Laurentiis ha raggiunto poco fa Dimaro, dove il Napoli è impegnato nel ritiro precampionato. Il presidente è arrivato a bordo di un van dai vetri oscurati allo Sport Hotel Rosatti, dove alloggiano i calciatori azzurri. Ad accompagnarlo, l’amministratore Andrea Chiavelli. Il presidente Sarà presente al primo incontro ufficiale con i tifosi previsto domani sera alle 21.15 al centro congressi di Folgarida. Sarà al fianco di Ancelotti e ...

Gazzetta : De Laurentiis vuole portare James a Dimaro - ma col Real le posizioni sono ancora distanti : La Gazzetta dello Sport rilancia la tesi secondo cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe in progetto di portare James Rodriguez a Dimaro non appena chiuso l’accordo. Ovviamente non c’è certezza dei tempi con cui si possa chiudere, ma trapela ottimismo. In ogni caso il progetto c’è. De Laurentiis avrebbe immaginato di far arrivare James tra il 22 e il 23 a ridosso dell’amichevole con la Cremonese per ...