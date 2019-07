Sea Watch | Rackete 4 ore dai pm | ho chiarito tutto

ilfogliettone

(Di venerdì 19 luglio 2019) E' stata accolta all'uscita del tribunale di Agrigento con applausi e cori: "Brava Carola, brava". Nelle precedenti 4 ore, il comandante della Sea3, Carola, era stata interrogata dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dai pm Alessandra Russo e Cecilia Baravelli in quanto indagata - in un primo fascicolo d'inchiesta aperto a suo carico - per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per disobbedienza a nave da guerra. Pantaloni e maglia nera, la trentunenne tedesca non s'e' sottratta ai cronisti: "Sono stata molto contenta di avere avuto l'opportunita' di spiegare i dettagli del salvataggio del 12 giugno - ha detto - Spero che la commissione europea, dopo l'elezione del nuovo Parlamento, faccia il meglio per evitare queste situazioni e che tutti i paesi accettino le persone salvate dalle flotte di navi civili"."Carola non e' piu' membro dell'equipaggio ...

