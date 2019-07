Napoli | resta la corsia preferenziale ed è subito inferno a Fuorigrotta

Napoli - arrestata custode del museo Villa Livia : rubava opere d’arte e le vendeva a “clienti di fiducia”. Marito e figli complici : vendeva, anzi svendeva, a collezionisti e commercianti di antiquariato di Napoli le opere d’arte del museo – set di fiction e film – del quale era custode, inviando persino le foto ai suoi ‘clienti’, perché scegliessero i pezzi da acquistare. Come si fa su un qualsiasi catalogo online. È stata così arrestata Maria Grazia Mazzarella, 49 anni, tra i destinatari di sei misure cautelari eseguite in queste ore tra Napoli, Roma ...

Calciomercato Napoli News/ Insigne : 'Spero di restare qui a vita' - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, per James Rodriguez DeLa non fa aste. E spunta l'idea Pépé come alternativa, ultime notizie 16 luglio 2019,

CorSport : Mario Rui potrebbe restare al Napoli : Niente di fatto, ancora, per Mario Rui. Le voci che lo volevano vicino al Torino si sono affievolite e comunque non si sono create chiare situazioni che determinano svolte nel mercato del portoghese. Lo scriveva il Mattino qualche giorno fa, oggi lo ribadisce il Corriere dello Sport. Mario Rui potrebbe restare in squadra. Ancelotti potrebbe utilizzarlo come secondo terzino sinistro in alternativa a Ghoulam. Sempre che non si determinino ...

Calciomercato Napoli - si attende la fumata bianca per Elmas : restano gli ultimi dettagli da limare : Il giocatore del Fenerbahce è vicino all’approdo in azzurro, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva Il Napoli si prepara ad abbracciare Elmas, obiettivo seguito ormai da alcune settimane dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La trattativa si prepara a vivere oggi la giornata decisiva, infatti è attesa per oggi la fumata bianca che regalerà ad Ancelotti un nuovo rinforzo. restano gli ultimi dettagli da limare e ...

Mattino : Mario Rui resta al Napoli. Sarà il vice-Ghoulam : Mario Rui resta, lo scrive oggi il Mattino. Il portoghese, appena arrivato a Dimaro, ieri pomeriggio si è allenato con i compagni. Il suo obiettivo è provare a convincere Ancelotti per essere confermato per la prossima stagione. Il terzino portoghese per ora resta in gruppo, è lui il laterale sinistro insieme a Ghoulam: la situazione potrebbe eventualmente cambiare più avanti se si prospettasse qualche soluzione di mercato ben chiara che al ...

Mattino : Insigne resta a Napoli - sabato arriva a Dimaro : Il Mattino annuncia “niente offerte, Insigne non andrà via”. Il quotidiano legge le parole di Ancelotti ieri in conferenza, come un segnale che il capitano sarà ancora lui per la prossima stagione. Non si cambia dunque e Ancelotti attende Lorenzo a Dimaro sabato per cominciare l’allenamento con i compagni già presenti in ritiro. Insigne riparte dal Napoli dunque per l’ottavo anno e con lo stesso sogno di sempre, vincere ...

Napoli-James Rodriguez - CorSport : “Entrati nella fase 2 - resta solo un nodo” : Napoli-James Rodriguez, Il Corriere dello Sport scrive sugli ultimi aggiornamenti Napoli-James Rodriguez, il matrimonio sembra ormai imminente anche se resta l’ ultimo nodo da sciogliere. In questo momento il direttore sportivo azzurro si trova a Madrid per cercare di chiudere l’ affare e portare il fantasista colombiano alla corte di Carlo Ancelotti che lo aspetta a braccia aperte. L’ ultimo step, però, non sembra una ...

Tuffo a mare con scooter a Napoli - Salvini : «Balotelli l'avrei arrestato» : «Io Balotelli l'avrei proprio arrestato!». L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda di Nicola Porro che l'ha intervistato a «Quarta...

Giulia Falcone : “Se Icardi resta in A - mi auguro vada al Napoli. Ma ci crediamo poco” : Icardi al Napoli è il tam-tam delle ultime ore, e degli ultimi giorni. A Milano sono frenetici ed entusiasti dell’arrivo di Conte e rassegnati a perdere l’oramai ex capitano. Abbiamo incontrato Giulia Falcone, conduttrice di Interfans Tv, giornalista di Tuttomercato24.com e di Telenova. Ci ha fatto capire quanto la cessione dell’asso argentino sia prioritaria sia per i nerazzurri, per sbloccare il mercato in attacco, sia per ...

Icardi - il Napoli fa sul serio. Ma la Juventus resta in pole : Icardi, il Napoli fa sul serio. Ma la Juventus resta in pole Continua a tener banco in casa Inter il caso legato al futuro dell’ex capitano Mauro Icardi. Il neo tecnico Antonio Conte infatti non ha la minima intenzione di tenerlo, tanto che una decina di giorni fa si vociferava di una possibile esclusione dal ritiro di Lugano, provvedimento però rivelatosi non vera e comunque inapplicabile. In ogni caso il puntero argentino deve ...

Calciomercato Napoli News/ Bivio Insigne : resta o va via? - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: Ultime notizie giovedì 4 luglio 2019. Icardi possibile sorpresa? Ecco tutte le voci e indiscrezioni sulle trattative di mercato.

Mattino : Il Psg non si muove - Allan resta a Napoli : Allan a un passo da realizzare il sogno della Copa America. Il cetrocampista azzurro si è rivelato una pedina fondamentale del Brasile, come scrive questa mattina il Mattino, per arrivare in fondo alla competizione e questo grazie anche alla crescita avuta in questi anni al Napoli. Grinta e personalità, la grande capacità di recuperare palloni e di rilanciare l’azione o ora anche una sensibile crescita dal punto di vista della qualità tecnica: ...

Napoli - legami con la camorra : giudice arrestato : Un giudice del Tribunale di Napoli è stato arrestato questa mattina insieme ad altre quattro persone nell'ambito di un'inchiesta anticorruzione coordinata dalla Procura di Roma.A finire in manette è stato il 60enne Alberto Capuano, gip presso il tribunale di Napoli nella sezione distaccata di Ischia. Con lui, nell'inchiesta, sono finiti il consigliere di Bagnoli Antonio Di Dio, l'avvocato Elio Bonaiuto, il libero professionista Valentino ...

Inchiesta corruzione - arrestato consigliere decima municipalità di Napoli : Antonio Di Dio, 66 anni, consigliere della decima municipalità di Napoli (Fuorigrotta, Bagnoli), figura tra i destinatari dell'ordinanza eseguita dalla Polizia di Stato, coordinata dalla...